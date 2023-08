escuchar

Jaime Durán Barba reflexionó sobre el resultado electoral de este domingo y dio cuenta de las serias chances que tiene Javier Milei de ser el próximo presidente. En declaraciones a LN+, el consultor ecuatoriano pronosticó que el líder de La Libertad Avanza estará en el ballotage, aunque marcó que la duda será si competirá contra Juntos por el Cambio o el oficialismo.

Durán Barba participó de +Entrevistas, el programa conducido por Luis Novaresio. El periodista le preguntó al analista -exasesor de Mauricio Macri- si ya “está cristalizada” la posibilidad de que “inevitablemente” Javier Milei sea el próximo jefe de Estado a la luz de su sorpresiva victoria. “ No tanto, pero cerca ”, admitió.

“ Creo que no hay duda de que él va a ir la segunda vuelta. Hay que ver con quién si con Juntos por el Cambio o con el frente del gobierno”, amplió Durán Barba.

Jaime Durán Barba analizó el resultado de las PASO

El analista indicó que, a partir de este resultado, Milei podrá retener con facilidad a los electores que se inclinaron por él en estas elecciones. “Cuando un candidato viene de abajo y produce una sorpresa como esta, todos sus votantes se consolidan. Sienten que han ganando, que están yendo para adelante. Es absurdo que si usted votó por alguien que sorpresivamente encabeza todos los resultados, después diga ‘ah, voy a pensar en otro’. Al contrario, sale feliz”, expresó.

Durán Barba recalcó que, más allá de los desaciertos de las encuestas, los estudios de opinión pública sí mostraban desde hace tiempo que buena parte de la sociedad, tanto en Argentina como en América Latina, reclama “nuevos partidos”, “nuevas gentes”, “un cambio” en la vida política.

No obstante, advirtió que ese expresión no es homogénea. “Eso no significa que quieran el mismo cambio, porque puede ser un cambio a la derecha, a la izquierda, o a donde sea”, indicó.

El asesor expresó que el nivel de abstención que hubo (31%) más la adhesión que consiguió el espacio libertario representa “una explosión de la vieja democracia”. En ese sentido, dijo que puede haber una transición entre aquellos que no fueron a votar y aquellos que eligieron al economista en las últimas PASO.

Javier Milei en los estudios de LN+ Tomás Cuesta - LA NACIÓN

“Es más fácil que transiten entre ellos, que muchos de los que se abstuvieron voten [en las generales] por Milei. No eran partidarios de Juntos por el Cambio o del gobierno- Ellos tenían bronca contra todo. Y si van a la mesa electoral, van a votar básicamente por Milei”, apuntó.

Durán Barba recalcó de esta manera las chances que tiene el economista. “ Veo muy difícil que le ganen a Milei la presidencia”, sostuvo. Y añadió: “Tendrá que verse quien pasa a a segunda vuelta, si Juntos por el Cambio o el Gobierno. Y deberán tener una campaña muy sofisticada técnicamente para ganar”.

El especialista ecuatoriano expresó que los votantes del libertario no votan por él sino que en realidad lo hacen “en contra del sistema”. “Y entonces pueden seguir llegando otros enojados. Votan por enojo, no por opción ideológica”, ahondó.

“Juntos por el Cambio no representa el cambio”

Jaime Durán Barba analizó que la coalición opositora que llevará como candidata presidencial a Patricia Bullrich “ya no representa el cambio” y sostuvo que para poder imponerse en las próximas elecciones deberá lograr volver a “proyectar esa imagen que perdió”. “ Seamos neutrales. Nos guste o no nos guste, Milei es el cambio” , indicó. Y profundizó: “Juntos por el Cambio dejó de ser ‘el cambio’. Tiene que recuperar esa esencia que tuvo”.

Festejo de Patricia Bullrich en el búnker de Juntos por el Cambio Ricardo Pristupluk - LA NACION

El analista observó críticamente las propuestas del ala más dura respecto de las medidas que deberían tomarse al desembarcar en Casa Rosada. “Algunos amigos de ese sector amenazan con tomar medidas la primera semana y bajar los subsidios y bajar todo porque la situación es tan crítica, que tenemos que vivir en una época de pobreza y de ajustes”, indicó. No obstante, aseguró que ese tipo de mensajes no convencen al electorado.

“El elector no espera que el político le diga que es incapaz de darle felicidad”, sostuvo. Si la forma no está clara, los votantes esperan que esa cuestión la resuelva el propio político. Así, señaló que si el candidato aclara que es incapaz de “hacer feliz” al elector, entonces esa persona tomará la decisión de no votarlo.

“Fin de ciclo”

Durán Barba aseguró que la posibilidad de que Unión por la Patria no acceda al ballottage marca un escenario nunca antes visto en la historia argentina y un escenerio que puede significar “el fin del kirchnerismo” o del “cristinismo”, dado el descontento con la administración actual de la Casa Rosada.

“Hay un elemento muy grave, que el peronismo llegue tercero y afronte la posibilidad de una elección en la que no esté en la segunda vuelta, cosa que es así. Puede no llegar a la segunda vuelta. Y eso sería una derrota histórica descomunal”, manifestó.

Esa posibilidad, insistió, sería “insoportable” para el oficialismo, pero no tanto para Juntos por el Cambio. “Desde mediados del siglo pasado el peronismo es la fuerza política hegemónica del país. Y que no llegue a la segunda vuelta sería una locura”, ahondó.

Hacia dentro de la interna oficialista, el analista manifestó su sorpresa por el porcentaje que obtuvo Juan Grabois (5%), a quien caracterizó como el exponente de las propuestas más cercanas al pensamiento de Cristina Kirchner. “Hizo una campaña muy ideológica, muy izquierdista”, explicó. Y advirtió que el ministro de Economía no es una expresión del kirchnerismo. “Massa no representa claramente la ideología de Cristina”, señaló.

Y amplió: “ Es el fin de un ciclo, es el fin del cristinismo y la aparición de una nueva fuerza, como lo fue en su momento la aparición de Pro”. Durán Barba comparó la victoria de Milei con la que tuvo Mauricio Macri en 2005 cuando ganó la elección legislativa en 2005 como diputado por la ciudad de Buenos Aires.

“El Mauricio de 2005 era el que saltaba el bache, el que daba un mensaje de fuerza, de cambio, de alegría, y de ‘vamos a comernos al mundo’ de maneras muy heterodoxas que hasta le valieron la antipatía del círculo rojo”, reflexionó.

Durán Barba recordó “los globos” que empezó a utilizar Pro en los festejos de sus elecciones y lo asemejó con los gritos y los ademanes actuales de Milei. Los globos, aseveró, eran una “forma de comunicación moderna”, similar al “lenguaje corporal” que utiliza el libertario.

“Mo es un estadista que se comporta como quisieran algunos. Este señor es distinto de los políticos, y ese es un gran mensaje”, manifestó.

