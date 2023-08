El actual intendente, Julio Zamora, se impuso ayer como el candidato más votado con el 28,93% de los votos y superó en la interna de Unión por la Patria a la actual presidenta de Aysa y esposa de Sergio Massa

Sobre el Ramal Tigre de la autopista Panamericana, a la altura de San Fernando, se erige un cartel “espectacular” —término publicitario para los letreros de gran tamaño— que dice “Malena intendenta”. A 200 metros, se ve otro igual. Sobre la ruta 27, uno más. Y a lo largo del camino Bancalari, tantos otros. Así, los carteles con o sin la imagen del rostro de Malena Galmarini, la precandidata a intendenta de Tigre, presidenta de AySA y esposa del ministro de economía y candidato a presidente Sergio Massa, se multiplicaron por todo Tigre durante la campaña por las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias de 2023 (PASO).

Sin embargo, a Galmarini no le alcanzó. Ayer, en una de las internas más calientes de Unión por la Patria (UP) del conurbano bonaerense, la lista del actual intendente de Tigre y exaliado de Massa, Julio Zamora, se impuso frente a la de Galmarini. Con el 94,48% de las mesas escrutadas, Zamora juntó el 28,93% de los votos, mientras que Galmarini alcanzó el 20,81%.

La campaña de Galmarini incluyó mucha cartelería por todas las localidades de Tigre Fabian Marelli

Para Massa, la victoria de Zamora representa un fuerte golpe que proviene desde sus propios pagos, el partido que gobernó en dos períodos: entre 2007 y 2008 –dejó el cargo para ser jefe de Gabinete de la Nación, y luego volvió para terminar el mandato–; y de 2011 a 2013, cuando fue reelecto y luego dejó su cargo para presentarse como candidato a diputado por el Frente Renovador–. Además, lo llamativo es que la boleta de Zamora solo acompañaba la lista del precandidato a presidente Juan Grabois ya que la Cámara Nacional Electoral le negó la posibilidad de acompañar la candidatura de Massa, luego de que, a raíz de las críticas de Zamora a Massa, el apoderado de la lista del ministro de Economía, Juan Manuel Olmos, se presentó ante la Justicia para advertir que no podían compartir boleta por falta de “comunión política”.

En conjunto, UP sacó el 49,74% de los votos, mientras que Juntos por el Cambio sacó el 25,43% (15,53% para Segundo Cernadas y 9,9% para Claudio Cufré) y La Libertad Avanza, con el candidato Claudio Baumgarten, el 19,48%.

En una recorrida por distintas zonas de Tigre, LA NACION habló con vecinos del municipio que, en su mayoría, dijeron que la victoria de Zamora no fue una sorpresa ya que Galmarini “no representa a los tigrenses”.

“Yo no la voté porque no la puedo ni ver, ni a ella ni al marido”, dijo Constanza Campitelli, de 43 años, vecina y comerciante de la zona del centro de Tigre. “Yo lo quería a Massa porque le creí cuando hace años dijo que iba a meter presos a los kirchneristas, pero me llevé una desilusión muy grande”, agregó la mujer, quien votó por Javier Milei como candidato a presidente, a Cernadas en el municipio y a Carolina Píparo, como candidata a gobernadora de la provincia de Buenos Aires.

Constanza Campitelli, vecina y comerciante de la zona centro de Tigre Fabian Marelli

“No sé si es lo indicado, pero no hay otra cosa. La gente está harta”, dijo.

Por su parte, Alfredo Terra, también vecino de la zona central de Tigre, se alegró cuando se enteró de que ganó “Julito” [por Zamora]. “Acá no es bien recibida Malena porque maltrató a mucha gente en el Hospital de Pacheco y es muy bocasucia. Además, ella no es tigrense. A Massa tampoco lo quiero porque nunca le cumplió a Tigre”, dijo el hombre.

“Una sorpresa lo de Milei. No esperaba que ganaran esas ideas, pero entiendo que la gente no quiere más de lo mismo”, agregó.

Alfredo Terra, vecino de Tigre, no se sorprendió por la derrota de Galmarini Fabian Marelli

Mirta Gómez es una jubilada de 74 años que vive en Benavídez, una de las 11 localidades que comprende el partido de Tigre. Según dijo, no se encuentra contenta con el resultado de la elección de ayer. “No estoy contenta porque yo quería que ganara Massa. Para mí hubo fraude”. Sin embargo, no quería que ganara Galmarini, por lo que el resultado local sí la alegró. “Malena no me dice nada, no me representa como tigrense”, sostuvo.

En la misma línea se expresó Maida González, vecina de la zona de General Pacheco: “Era cantado que no ganaba Malena”, dijo. A ella Zamora tampoco le convence, pero considera que no hay otra opción. “Yo voté en blanco, pero no me sorprendió lo de Milei”, agregó.

Julio Zamora es el actual intendente de Tigre y le ganó la interna a Galmarini Hernán Zenteno

Eliana, una mujer que vive en General Pacheco y votó la lista completa de la Libertad Avanza, dijo que, de acuerdo a su punto de vista, Milei ganó porque trae una propuesta diferente, innovadora, pensada en Europa y en el desarrollo. “Acá estamos rodeados de countries y nadie tiene en cuenta a las urbes. Se hacen cosas, pero falta mucho por mejorar, sobre todo la educación. Yo no quiero que mi hija se vaya porque no hay futuro acá”, dijo la señora.

Javier Milei, el único candidato a presidente por La Libertad Avanza, fue el gran ganador de la jornada de ayer: con el 30,04% de los votos, fue el más elegido a nivel nacional. En Tigre, los vecinos también se inclinaron mayormente por Milei, quien se llevó el 26,11% de los votos tigrenses y se convirtió en el candidato más votado de forma individual. Sin embargo, la suma de los votos de Massa (20,55%) junto con los de Juan Grabois (10,27%), posicionaron a UP como el partido más votado. Por su parte, JXC, sumó 28,92% (16,53% de Patricia Bullrich y 12,38% de Horacio Rodríguez Larreta).

Cerca de la estación de ferrocarril de Pacheco, pero en una zona que socioeconómicamente diferente, Evangelina Maera, residente del barrio cerrado Santa Bárbara, dijo a LA NACION: “Yo no voté a Milei, voté a Bullrich, pero no me sorprendió mucho. Es el voto castigo. Ojalá sirva para algo”, dijo.

En la misma línea se expresó Lucía, de 50 años, en la misma zona: “Hubiese preferido que ganara Bullrich, pero entiendo. Estamos todos frustrados. Siento que mucha gente que se volcaba al kirchnerismo o a la izquierda lo ve a Milei como una persona que entiende el enojo y que los va a acompañar”, dijo.

Respecto de la elección municipal, dijo que se esperaba el triunfo de Zamora. “De los candidatos ofrecidos, es el que está más instalado. No hay nada superador. El tigrense no la quiere a Malena”, dijo.

Evangelina Macera vive en el country Santa Bárbara Fabian Marelli

De acuerdo al último censo, en Tigre viven 447.785 habitantes repartidos entre las localidades de Don Torcuato, General Pacheco, Benavídez, Rincón de Milberg, El Talar, Troncos del Talar, Delta, Dique Luján, Ricardo Rojas, Nuevo Delta y la cabecera del partido, Tigre, a la que comúnmente se identifica como Tigre Centro.

Ayer, tras conocerse los números de la elección, Zamora escribió en Twitter: “Gracias a los vecinos y vecinas de Tigre que volvieron a confiar en nosotros. Vamos a seguir trabajando en equipo por el crecimiento de nuestra ciudad”. El actual intendente de Tigre, fue aliado de Massa durante 20 años, pero tomó distancia a partir de 2018.

Malena Galmarini, por su parte, reconoció la derrota, felicitó al intendente y se plegó a sus filas: “A partir de mañana, redoblaremos esfuerzos pues Argentina es un gran país, con un pueblo valiente y resiliente que merece vivir mejor. Lo mismo creo para Tigre, mi lugar en el mundo! Y eso solo es posible con @unionxlapatria. Aprendimos mucho, lo pondremos a disposición de la fuerza política que nos convoca”, escribió en la misma red social.

Claudia Moyano es de Malvinas Argentinas, pero trabaja en Tigre todos los días Fabian Marelli

Desde otros partidos

Claudia Moyano, de 53 años, vive en Malvinas Argentinas, pero trabaja como empleada doméstica en un barrio cerrado de la zona. “Yo lo voté a Massa. No me gusta la forma de ser de Milei y además no quiero que me saque mis derechos como trabajadora. Lo que yo creo es que en Tigre hay mucho para los chicos, juegos, actividades, servicio médico, y veo que las cosas están bien con Zamora”, dijo.

Claudio Molina, de 41 años, es de La Matanza, pero viaja todos los días a Tigre para vender medias en la calle, por lo que conoce mucho el partido. Molina, que votó a Milei, dijo que no solo no le sorprendió el resultado de las PASO sino que se alegró. “La gente está cansada de los homicidios, de que aumenten los precios todo el tiempo, que falte el trabajo. Creo que volver a votar al kirchnerismo era volver a sufrir otros cuatro años”, explicó.

Erica Hahn tampoco es de Tigre, es de Pilar, pero su madre vive en Tigre, por lo que conoce la realidad del partido. “Creo que Malena no le ganó a Zamora porque es igual de culpable que su marido. La gente no les cree más”, dijo. Con respecto al resultado presidencial, Hahn se mostró “triste” y disconforme. “Yo creo que a nadie le gusta que gane Milei, pero tampoco hay nadie más. Estamos en una situación difícil”, dijo.