La definición de los ascensos militares lleva un retraso de ocho meses

Una creciente preocupación suscita en las Fuerzas Armadas el retraso de ocho meses que lleva el trámite de los ascensos militares correspondientes a este año. Desde junio están en la Comisión de Acuerdos del Senado los pliegos de los oficiales superiores de la Armada y de la Fuerza Aérea propuestos para ser promovidos al grado inmediato superior, pero el listado del Ejército aún está retenido en el Poder Ejecutivo.

En rigor, de acuerdo con el mecanismo tradicional, los pliegos tendrían que haber sido tratados en la Cámara alta antes del 31 de diciembre de 2021, aunque el gobierno de Alberto Fernández postergó todos los años el tratamiento de los ascensos.

La Comisión de Acuerdos, que preside la senadora kirchnerista Anabel Fernández Sagasti, tiene ya en sus manos los ascensos de 64 oficiales superiores de la Armada y 50 de la Fuerza Aérea. También tiene pendiente el acuerdo para promover al grado de teniente general al jefe del Ejército, general de división Guillermo Olegario Pereda, designado a fines del año pasado por el ministro de Defensa, Jorge Taiana. Su pliego se trata en forma separada del resto de los oficiales del Ejército.

En el caso del Ejército el problema no es con el Senado. Es con el Poder Ejecutivo. La lista pasó por organismos de la Presidencia, como la Secretaría de Legal y Técnica, y según confiaron fuentes cercanas al oficialismo, el 22 de julio fue remitida al ministro Taiana para la firma. Es probable que el retraso responda a la evaluación de algunas modificaciones. Esta vez no se trataría de exclusiones, como en otros tiempos fueron las postergaciones “por portación de apellido”, sino de inclusiones. Serian cuatro coroneles que no fueron propuestos por la propia fuerza y mujeres que serían promovidas al grado de general por la política de género..

La demora se suma a otros dos retrasos considerables: la promesa de la equiparación salarial de los militares respecto de las fuerzas de seguridad (hoy la diferencia llega al 68%) y el tratamiento del proyecto que autoriza el ingreso de tropas extramjeras y la salida de efectivos argentinos al exterior. Este último trámite legislativo es indispensable para permitir la participación de las Fuerzas Armadas en ejercicios militares fuera de nuestras fronteras.

A partir de un mecanismo establecido tras la recuperación de la democracia, antes de remitir los pliegos a la Comisión de Acuerdos, el Gobierno envía el listado a la Secretaría de Derechos Humanos, que hoy conduce Horacio Pietragalla Corti, para verificar si existen antecedentes que vinculen al personal militar propuesto con causas por violaciones a los derechos humanos o contra el orden constitucional. Los pliegos se consultan, también, con el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que en estos días analiza los listados de la Armada y de la Fuerza Aérea remitidos por el Senado.

Según pudo saber LA NACION, hace algunas semanas un senador preguntó sobre el retraso a Cristina Kirchner, actual vicepresidenta y titular del Senado, y no recibió respuesta.

El jefe del Ejército, general de división Guillermo Olegario Pereda, es uno de los militares que espera el ascenso. En la imagen, al jurar ante el ministro de Defensa, Jorge Taiana Ministerio de D

En el listado de la Armada, que ya pasó los filtros del Poder Ejecutivo, son propuestos para el grado de almirante los contralmirantes Juan Carlos Abbondanza, comandante de Adiestramiento y Alistamiento; Jorge Juan Siekan, inspector general de la fuerza, y Pablo Luis Fal, director general del Personal y Bienestar.

Y ocho capitanes de navío integran la lista para ser promovidos a contralmirantes: Enrique Antonio Balbi, director de Intereses Marítimos; Norberto Pablo Varela, comandante del Comando Conjunto Marítimo; Gustavo Fabián Lioi Pombo, jefe del Estado Mayor del Comando de Adiestramiento y Alistamiento; Juan Alberto Mercatelli, comandante de la Aviación Naval; Fernando Daniel Terribile, comandante de la Infantería de Marina; Oscar Perata, director ejecutivo de la Dirección General de Material; Néstor Darío Peretti, jefe de Mantenimiento y Arsenales, y Hugo Aldo Marcial, director general de Intendencia.

En el pliego de la Fuerza Aérea, los nombres propuestos son los de los brigadieres Pablo Jaime Sole, director general de Material, y Fernando Luis Mengo, comandante de Adiestramiento y Alistamiento, ambos para acceder al grado de brigadier mayor.

Integran, también, el listado los comodoros Marcelo Antonio Turtora, jefe de la Mision Logistica de la FFuerza Aérea en Europa; Fabián Ricardo Luján, director de Seguridad y Defensa Terrestre; Jorge Daniel Vilas, secretario general de la Fuerza Aérea; Marcelo José Monetto, director de la Escuela de Aviación Militar; Gustavo Javier Valverde, jefe del Comando Conjunto Aeroespacial; Carlos Rodolfo Gómez, director general de Comunicación e Informática; Hugo Alberto Dirié, director general de Líneas Aéreas del Estado (LADE), y Marcelo César Cariola, director general de Administración y Finanzas de la fuerza.