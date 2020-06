El presidente de Francia reforzó su postura sobre no avanzar en la implementación del pacto con países que no estén de acuerdo con el Acuerdo de París, como Brasil Fuente: Archivo

30 de junio de 2020

El duro golpe al presidente de Francia , Emmanuel Macron, en las elecciones municipales vuelve a poner en terreno riesgoso al acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur , que todavía debe ser ratificado por el Parlamento y el Consejo Europeo.

En su reacción inmediata tras el sustancioso avance del partido Europa Ecologista Los Verdes, Macron reforzó sus reparos para avanzar en acuerdos con países que no respeten el Acuerdo de París contra el cambio climático. Fue un mensaje directo al gobierno de Jair Bolsonaro, partidario de retirar a Brasil del pacto.

"No hay acuerdos comerciales con estados que no respeten el Acuerdo de París. Comparto esa posición y ese es el motivo por el cual frené las negociaciones con el Mercosur", dijo Macron en una conferencia en la que accedió a darle más lugar a la agenda verde en su gestión.

El acuerdo, que acaba de cumplir un año desde su firma, todavía debe ser aprobado por el Parlamento Europeo y por los congresos de cada país firmante. Francia es un actor clave en esa negociación. También debe aprobarlo el Consejo Europeo, integrado por los líderes de cada país.

Si bien se preveía que esa instancia podía concretarse este año, aún se desconoce si la pandemia del coronavirus demorará los trámites legislativos.

La Cancillería argentina que conduce Felipe Solá estaba al tanto de las declaraciones de Macron, pero no emitió comentarios. No se descarta que el tema sea abordado esta semana en la cumbre de cancilleres y mandatarios del Mercosur. El encuentro, que se realiza por primera vez de manera virtual, tendrá la participación del Alto Representante de la UE de Política Exterior, Josep Borrell.

No es la primera vez que Macron advierte sobre el avance de la aplicación del acuerdo si no hay compromisos climáticos entre los países firmantes. Hace exactamente un año, el mandatario había advertido que Francia no iba a firmar ningún acuerdo si Bolsonaro cumplía con su amenaza de retirarse del Acuerdo de París.