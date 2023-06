La desaparición de Cecilia Strzyzowski. Elizabeth Gómez Alcorta: “A nosotros nos duelen todos los femicidios, no hago un dolor selectivo”

escuchar

La exministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta cargó este mediodía -sin personalizar- contra dirigentes de la oposición por hacer “cálculos especulativos con un femicidio” sobre la desaparación de Cecilia Strzyzowski, la joven de 28 años que fue vista por última vez el 1 de junio en Resistencia, Chaco, antes de entrar a la casa de sus sus suegros, los líderes piqueteros Emerenciano Sena y Marcela Acuña aliados al gobernador Jorge Capitanich quien hoy se mostró muy confiado de ser reelegido en los comicios provinciales. “A nosotros nos duelen todos los femicidios, no hago un dolor selectivo de los femicidios”, aseguró la exruncionaria del gobierno de Alberto Fernández.

La precandidata a jefa de Gobierno porteño por Unión por la Patria (UxP) -el nuevo nombre que adoptó el kirchnerismo y sus aliados- tildó de “cínicos” a los dirigentes de frentes opositores. “Hay una cosa cínica en la oposición, no puedo creer que sean tan caraduras: me decían a que no salía a decir nada”, comenzó, tras aludir a casos de desalojos en la ciudad de Buenos Aires.

Y siguió: “Lo dije en la semana, a nosotros nos duelen todos los femicidios, no hago un dolor selectivo de los femicidios”.

“¿Quién puede ser tan cínico de suponer que a las feministas nos duele un femicidio más que otro? De ninguna manera, eso es una turrada y no se puede decir de otra forma. Eso lo puede decir solo el que sí hace el cálculo especulativo con un femicidio”, definió Gómez Alcorta, en diálogo con Radio 10.

Sin disimular su enojo por los cuestionamientos, la exfuncionaria dijo: “¿Cómo nos va a doler la desaparición de Cecilia? Como nos duelen las que pasan todos los días. 252 femicidios hubo el año pasado”.

Gómez Alcorta -sin embargo- destacó que el presunto femicidio de Strzyzowski tenga alcance masivo. “Nosotros pensamos que cuando un caso tiene relevancia pública para nosotros es bueno, porque concientiza, porque pone en agenda un tema que la política y la sociedad no se ocupa o lo trata de barrer”, evaluó.

“Cuando fue el caso contra [José] Alperovich, yo era ministra y dije desde el minuto uno: ¿cómo no le voy a creer a la mujer que va y denuncia una situación de abuso sexual? Lo dije siempre. A mí me importa un pito quién es el responsable, no me interesa. Yo trabajé para que ese tipo deje de estar ahí [en el Congreso], siempre le voy a creer a la mujer”, sostuvo.

En este contexto, la ahora aspirante a la Jefatura de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires también señaló a los medios de comunicación. “Lo bien que nos haría que Clarín y La Nación dejaran todos los días un lugar en la tapa para los femicidios, así como lo hicieron con este caso”, protestó.

El caso Cecilia Strzyzowski

Según la principal hipótesis de la causa, Cecilia Strzyzowski fue asesinada el viernes 2 de junio en la casa de sus suegros, Emerenciano Sena y Marcela Acuña. Allí la llevó su pareja, César Sena, y su ingreso quedó capturado por cámaras de seguridad. Esa es la última imagen que los investigadores tienen de la joven de 29 años.

La última imagen de Cecilia Strzyzowski registrada por una cámara de seguridad Diario Norte

El caso alteró el último tramo de la campaña electoral en Chaco, por los estrechos lazos que unen a Jorge Capitanich con el matrimonio Sena. Ambos eran candidatos (él a diputado provincial, ella a intendenta de Resistencia) por una lista colectora del gobernador y recibían fondos millonarios del gobierno chaqueño. Solo en 2023, $141 millones.

Los rastros de sangre que se encontraron en esa casa que pertenecía originalmente al padre de Acuña, el abogado de derechos humanos Saúl Héctor Acuña, refuerzan ese argumento. Y se sumaron este viernes dos testimonios clave: los de Gustavo Obregón, empleado de la organización y del Ministerio de Desarrollo Social de Chaco, y su pareja, Fabiana González, que era la mano derecha de Acuña. Tanto Obregón como González están presos e imputados como partícipes del homicidio.

