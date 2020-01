Kicillof confirmó que no podrá pagar la deuda que vencía el 26 de enero Fuente: Archivo

LA PLATA.- El gobierno de Axel Kicillof concretó un primer paso para refinanciar la deuda de la provincia de Buenos Aires: solicitó a acreedores privados externos tenedores de un bono con vencimiento en 2021, del que se emitieron US$750 millones a una tasa de 10,875%, diferir el pago de capital por 249.975 dólares del 26 de enero hasta el 1° de mayo.

"Estamos llamando a todos los bonistas que deben dar su consentimiento", dijo el ministro de Hacienda, Pablo López. "Pedimos posponer el pago con una enmienda del contrato", detalló el funcionario.

"Tiene que alcanzar un mínimo de adhesión del 75 por ciento. Si no lo alcanzamos no se puede aplicar, veremos los pasos a seguir. No estamos en condiciones de afrontar el pago. La situación de la deuda es extremadamente difícil de sobrellevar", agregó.

El ministro bonaerense aseguró que "el crecimiento de la deuda en dólares cuando sube el tipo de cambio y se mantiene la recaudación en pesos generó una presión muy grande". "No está previsto asistencia para el día del vencimiento- dijo López-. Seguir alimentando una deuda que no es sostenible es muy complejo".

Se negó a afirmar que el 26 de enero la provincia entrará en default: "No quisiera adelantarme. Vamos a analizar las conversaciones", respondió. No precisó como se podrá conseguir el dinero para mayo, pero dijo tener "plena convicción de conseguir el dinero para entonces". "Tenemos la confianza de que es algo razonable. La deuda se encuentra en una situación que no puede perdurar", expresó.

El próximo 26 de enero vencen casi 250 millones de dólares de capital y 27 millones de intereses en manos de estos bonistas privados extranjeros.

En total, a lo largo del mes, el gobierno provincial debe afrontar pagos de amortización de deuda por US$567 millones, más $13.000 millones que vencen en enero.

La intención de Axel Kicillof es honrar todos los compromisos de deuda que hay por delante y transformarla en una deuda sostenible, se informó en su entorno.

"La provincia manifesta voluntad de cumplir con todos sus compromisos, incluyendo las demandas en salud, educación, seguridad y desempleo", dijeron en el Ministerio de Hacienda y Finanzas.

"Esta convocatoria se da en el marco de las políticas de deuda que tanto el gobierno nacional como provincial están llevando adelante y busca, en lo inmediato, un alivio financiero transitorio respecto de las obligaciones de pago de corto plazo en cuestión", informó la cartera.

"La cuestión de la deuda es comprometida y muy preocupante", había dicho Kicillof en su discurso de asunción ante la Asamblea Legislativa.

Su equipo destaca que la situación de la deuda -tras la gestión de Vidal- es "delicada". De acuerdo con los números del oficialismo, la deuda que en 2015 era de US$9362 millones , hoy equivale a US$11.263 millones. Es decir, creció un 20 por ciento.

Y la carga de intereses, en comparación con el presupuesto provincial, ascendió del 10% al 15% del presupuesto, según las cuentas del gobierno provincial.

"Fue muy mala, muy ruinosa la administración de la deuda en la provincia, porque también se acortaron plazos", aseguró en su momento Kicillof. Y añadió: "Cuando asumió el gobierno anterior, tenía que afrontar compromisos y vencimientos por US$5300 millones y ahora esa cifra es de US$8800 millones en los próximos cuatro años", enumeró.

Los números de Vidal

Estos números no son reconocidos por el equipo de Vidal, que admite un incremento de la deuda para hacer infraestructura pero no en estas proporciones.

El vencimiento de los bonos internacionales para 2020 y 2021 representa más de lo que ella recibió durante todo su mandato; se asegura en la gobernación.

En el equipo de Juntos por el Cambio niegan de manera rotunda que en los últimos cuatro años se haya registrado un aumento del 20% de la deuda pública. La cifra que reconocen es de US$10.711 millones. Pero se insiste en que Vidal recibió deuda no registrada de la gestión del gobernador peronista Daniel Scioli.

Insisten que en 2015 el monto real de deuda era de US$11.204 millones y no de US$9362 millones. Y aseguran que al final del período de Vidal quedó menos deuda que al final del período de Scioli.