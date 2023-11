escuchar

Sergio Aladio es el secretario general del Sindicato de Camioneros de Santa Fe, una de las pocas entidades que se animó a desafiar el poder de Hugo Moyano a tal punto que logró desafiliarse de la Federación Nacional, la entidad agrupa a todas las seccionales del país y que es liderada desde 1991 por el exreferente de la CGT. Aladio sorprendió ahora con una iniciativa para reformar el convenio 40/89 que rige en el transporte automotor de cargas. Promueve la creación de un fondo de cese laboral exclusivo para los camioneros santafecinos que se nutriría del aporte del 3% mensual por parte de los empresarios. A ese fondo, que generaría interéses, se recurriría para afrontar parte del pago de una eventual indemnización.

“La indemnización se mantiene como lo establece la ley. El 3% del sueldo que hoy los empresarios lo destinan a la Federación Nacional [es decir, a Moyano] se destinaría ahora un fondo que servirá para hacer frente a las eventuales indenmizaciones, como si fuera un fondo solidario. Es diferente al de la Uocra porque no reemplaza a la indemnización. En Santa Fe hay 4650 empresas de transporte y el 92 por ciento de ellas no tienen más de cinco empleados. Esto es atractivo para generar más empleo y proteger a las pymes del sector. No hay quita de derechos”, explicó Aladio la iniciativa a LA NACION.

Pablo y Hugo Moyano reunidos con Kelly Olmos en el Ministerio de Trabajo

La reforma del convenio, que se aplicaría exclusivamente en Santa Fe, deberá ser antes homologada por el Ministerio de Trabajo de la Nación, a cargo de Raquel “Kelly” Olmos. El pryecto se presentó la semana pasada en la sede laboral, pero aún Aladio y las cámaras empresarias santafecinas no fueron citadas para certificar el acuerdo. “No debería haber inconvenientes en homologar el acuerdo porque es un trato entre partes”, dijo Aladio. De aprobarse el acuerdo, significaría un golpe para la caja de los Moyano ya que podrían dejar de percibir el 3% del aporte de unos 24.000 afiliados que se desempeñan en Santa Fe. Los salarios promedios oscilan entre los 360.000 y el millón de pesos, según precisó el jefe de los camioneros santafecino. Además, aseguró que el nuevo mecanismo generaría un 15% adicional en el sueldo de los camioneros santafecinos.

“Este nuevo convenio no tiene nada que ver con una flexibilización laboral. Se trata de otro concepto, es una auténtica actualización y evolución laboral que implica transformación y progreso tanto para las empresas como para los trabajadores”, señaló Aladio en un documento.

Aladio fue hace unos meses víctima de una escucha en la que un sicario pidió dinero a sus rivales para “cagarlo a tiros”. En el mensaje, surgido de una escucha judicial legal y dado a conocer por LA NACION, un preso de la cárcel de Piñero llamó a Juan Mateo Chulich, un aliado de los Moyano en la provincia, para ofrecerle atentar contra la vida de Aladio.

LA NACION