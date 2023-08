escuchar

El presidenciable libertario, Javier Milei, adelantó anoche en LN+ que de ser elegido para ocupar el sillón de Rivadavia cerrará el Conicet y así desató una fuerte polémica. Esta mañana la directora del organismo, Ana Franchi, le respondió al dirigente de La Libertad Avanza (LLA), defendió a los científicos y se preguntó: “¿Vamos a hacer como otras veces? ¿Darles un pasaje y exportarlos?”. Además consideró que las propuestas del actual diputado nacional no representan solo un ataque a la ciencia y la tecnología, sino que van directamente contra el Estado, y recordó lo que sucede en otros países, como Alemania, donde -según aseguró- ponen en el foco en estos desarrollos.

“No sabemos a lo que nos acerca este futuro tan incierto que tenemos, en nuestro país como en el mundo. Seguro vamos a necesitar gente capacitada que no solo está en el Conicet, está en las universidades, en los 16 programas de ciencia y tecnología que hay en todo el país; el desarrollo nuclear y el desarrollo espacial son indispensables”, consideró Franchi, que fue ahí cuando dijo en Radio 10: “¿Qué vamos a hacer? ¿Como otras veces? ¿Darles un pasaje desde Ezeiza y exportamos sin recibir un peso gente altamente calificada?”. Esa fue una clara alusión a los 90, cuando el entonces ministro Domingo Cavallo mandó a los científicos a “lavar los platos”.

Incluso, la investigadora reveló que todos los días desde otros países vienen a pedir personas que vayan a hacer el doctorado al exterior. “Saben que nuestros chicos y chicas formados en universidades públicas son de excelencia. Pero si no tienen trabajo acá, la gente tiene que comer todos los días, tiene familias y se va a ir”, advirtió.

Y bajo esa postura le dirigió un dardo directamente a Milei: “Cada vez que exportamos algo desarrollado, que no es una materia prima, sino que es trabajo argentino de calidad, eso también hace indirectamente a la productividad del Conicet, como habla este señor, y de la ciencia y la tecnología, porque también habló del Ministerio [que conduce Daniel Filmus]”.

En tanto, Franchi también dijo que ya anoche escuchó lo que el libertario había propuesto y destacó que en el organismo no solo forman gente que permanece en esas oficinas sino que también crean “cuadros importantísimos” que se insertan en grandes compañías. “Por eso tenemos empresas farmacéuticas que pueden producir los medicamentos que se producen en la Argentina, gente en Vaca Muerta y en muchísimos lugares. ¿Esa gente no va a vivir del Estado? No, va a las empresas y aporta después al Estado, pero sobre todo al desarrollo del país”, reparó la doctora en Ciencias Químicas, que hizo un exhaustivo repaso por todos los logros del Conicet, más que nada durante la pandemia de Covid-19, pero también en otras áreas: en salud, energía, cambio climático, agro y satélites.

“Aún en los países que uno piensa que las empresas son lo más, mirás el desarrollo inicial y es del Estado, el Estado hace esas grandes inversiones. Las empresas toman lo que es correcto. El desarrollo inicial está en el Estado y eso podés mirarlo en cualquier lugar del mundo, por eso invierte; porque no es bobo el Estado de Alemania, por ejemplo, que invierte en ciencia y tecnología para que la gente viva del Estado, como dice este señor”, apuntó y para cerrar dijo: “En definitiva este es un ataque al Conicet, a la ciencia y la tecnología, pero es un ataque al Estado. Y el Estado está presente siempre en nuestra vida”.

Anoche, Milei dijo que el Ministerio de Ciencia y Tecnología, y el Conicet, deberían quedar “en manos del sector privado”. Sobre eso acotó: “Que se ganen la plata sirviendo al prójimo. ¿Qué productividad tienen [los científicos]? ¿Qué han generado? Buscaremos la forma de asignarlos a otras cosas”.

