La economía de las islas Malvinas: pesca, el sueño del petróleo, fuerte peso del Estado y la protección militar británica

Las islas Malvinas tienen en la actividad pesquera al sector que hace el mayor aporte a su economía, en un contexto en el que la exploración hidrocarburífera se erige como una alternativa de desarrollo que, al mismo tiempo, genera choques con la Argentina en momentos en que el debate por la soberanía del archipiélago volvió a la escena pública ante la posibilidad de que Estados Unidos revise su postura sobre las islas bajo poder del Reino Unido. El dominio británico se respalda en un poderío militar asentado en la base de Mount Pleasant, con alrededor de 1000 soldados destinados.

Según datos oficiales del gobierno de Malvinas sobre el año 2024, publicados en agosto de 2025, la pesca encabezaba la distribución del producto bruto interno isleño, con un aporte del 58,3%. Se trata de un sector en el que trabaja el 4% de la población activa de las islas, se relevó en el último censo poblacional que se realizó, en el año 2021 (este año, se debería realizar uno nuevo).

El 12,5% del producto bruto interno lo genera el sector público, que es, además, el principal empleador en Malvinas. El censo de 2021 marcó que el 32,8% se desempeña en esa área, que incluye la administración pública, la defensa, la educación y la salud.

El tercer grupo de actividades en relevancia en cuanto a la participación en el producto bruto interno de las islas es el del comercio mayorista, transporte, alojamiento y alimentación. Aporta el 10,6%, siempre según los datos actualizados a 2024 del informe “Cuentas Nacionales de las Islas Malvinas, 2014-2024”, publicado en 2025 y elaborado por la Dirección de Política, Economía y Servicios Corporativos del gobierno isleño.

El PBI per cápita en las Malvinas ronda las 86.050 libras esterlinas (unos 116.000 dólares al cambio actual), según datos del censo de 2021. Ese relevamiento contabilizó 3662 habitantes (residentes usuales, según se los considera en el estudio poblacional), de los cuales 2974 residen en la ciudad de Puerto Argentino. El resto de los habitantes se distribuye entre la zona rural (354) y el Complejo Mount Pleasant (334). Hay 1530 nacidos en las islas, 1898 que nacieron fuera de ellas (en el Reino Unido, Santa Elena, Filipinas o Chile, entre otros territorios) y 234 que figuran con lugar de nacimiento “desconocido”. En los últimos 50 años, la población creció en unas 1700 personas.

El ítem “exploración de gas y petróleo, y otras actividades industriales” genera el 3,5% del producto bruto interno de las islas, se informó en el estudio de las cuentas locales publicado en agosto del año pasado. Es un sector que el especialista en Relaciones Internacionales Patricio Carmody describió a LA NACION como “emergente” en “las aguas circundantes” de las islas. También es un punto de polémica con el gobierno argentino.

La exploración petrolera genera críticas de la Cancillería argentina Archivo

A fines de junio, el canciller Pablo Quirno hizo un reclamo ante la Organización de Naciones Unidas (ONU) por la actividad británica en el área petrolera. “El Reino Unido otorga, de manera unilateral, ilegal e ilegítima, licencias y concesiones para la exploración y explotación de recursos naturales renovables y no renovables, incluidos hidrocarburos y recursos pesqueros en la zona en disputa”, afirmó el ministro de Relaciones Exteriores al referirse a los anuncios por parte de las empresas Rockhopper Exploration Pic (de origen británico) y Navitas Petroleum (de origen israelí) en el yacimiento Sea Lion, ubicado 220 kilómetros al norte del archipiélago.

Según informó LA NACION el viernes 28 de agosto, Navitas Petroleum adquirió una plataforma flotante que, sumada a otra con la que ya contaba, podría llevar la producción de hidrocarburos de 55.000 a 180.000 barriles diarios al finalizar la década.

En el quinto puesto de las actividades en cuanto a su aporte al producto bruto interno malvinense aparece la construcción, con un 3,4%. Es un sector que representa el segundo proveedor de empleo para los habitantes de las islas, con un 10,7% de habitantes activos dedicados al rubro, según los datos del último censo. Las actividades inmobiliarias generan el 3,1% del producto bruto interno. Un 2,8% lo proveen los cultivos y la producción animal.

Cría de ganado ovino en las Islas Malvinas Mauro V. Rizzi - LA NACION

La agricultura y producción animal es el tercer grupo generador de puestos de trabajo en Malvinas, tal como marca el último censo disponible. El 10,1% de los isleños activos trabaja en esas tareas. “La ganadería ovina ha decrecido en importancia, pero tiene gran impacto cultural y económico”, definió Carmody.

En la base militar de Mount Pleasant, bastión de la defensa británica en las Malvinas, ubicada a 58 kilómetros de Puerto Argentino, trabajan alrededor de 1200 personas, entre civiles y militares. Así lo especificó a LA NACION, al cumplirse 40 años de la guerra de 1982, el por entonces comandante de las Fuerzas Británicas en las Islas del Atlántico Sur, comodoro Jonathan Lett (el actual jefe es el brigadier Charlie Harmer). En ese momento, Lett especificó a este diario que en la base hay 1000 soldados, aviones Typhoon, A400M (ATLAS C1) y Voyager Tanker, además de helicópteros.

El ingreso a la base británica de Mount Pleasant, en Malvinas

En mayo de 2026, se filtró un memorándum del Pentágono en el que se consideraba la posibilidad de que Estados Unidos no respaldara al Reino Unido en el conflicto por las Malvinas. En esa ocasión, el medio británico The Times puntualizó que, además de las aeronaves, barcos y soldados británicos, se despliega en las islas un sistema de misiles Sky Sabre valuado en 250 millones de libras esterlinas.

En el archipiélago, existe una “Fuerza de Defensa de las Islas Malvinas”, que trabaja con las unidades militares que proporciona el Reino Unido “para garantizar la defensa y la seguridad de las islas”, con formación a cargo de la Marina Real británica (Royal Navy). Desde 1983, el gobierno de Malvinas tiene una oficina en Londres que ofrece, entre otros servicios, asistencia médica a quienes visitan el Reino Unido y reservas de vuelos chárter del Ministerio de Defensa británico hacia las islas.