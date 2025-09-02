La embajada de Rusia en la Argentina rechazó las acusaciones de Patricia Bullrich

La embajada de Rusia en la Argentinanegó este martes su vinculación con la filtración de los audios atribuidos a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y aseguró que las acusaciones son “falsas e infundadas”.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, señaló ayer en LN+ que se trataba de una operación con denuncias previas de intromisión de agentes rusos y venezolanos. “El deseo de ver ‘espías rusos’ en cada esquina es irracional y destructivo”, detallaron en un comunicado.

El tema tomó mayor relevancia ayer por la noche luego de un día movido alrededor del caso de los audios. Primero, porque el juez Civil y Comercial Federal Alejandro Patricio Maraniello prohibió la difusión de las supuestas grabaciones. Y segundo, porque el Gobierno presentó una denuncia judicial contra varios periodistas.

La cartera dirigida por Bullrich solicitó el allanamiento del canal de streaming Carnaval, que fue el primero que difundió los audios, y los domicilios de los periodistas Jorge Rial y Mauro Federico, del principal accionista del canal de streaming Pablo Toviggino y del abogado Franco Bindi.

La medida fue criticada por constitucionalistas, que la consideraron un acto de censura. En ese contexto, la titular de la cartera justificó los pedidos de allanamientos y la prohibición de difundir los audios. Allí habló de una maniobra de inteligencia exterior.

“Hablamos de un audio grabado en la Casa de Gobierno. Hablamos de una operación que tiene denuncias previas de intromisión de agentes inorgánicos de otros países. El caso Rusia negaron que fueran ellos, pero nosotros tenemos la operación que hay de agentes rusos en Argentina”, sostuvo en diálogo con LN+.

Noticia en desarrollo