Pablo Pacheco, gerente general de Eastern Island, la naviera chilena contratada para llevar adelante la ruta comercial que une a Punta Arenas con las Islas Malvinas y propietaria del buque carguero Danstar, que tiene planificado zarpar en su primer viaje el próximo 17 de diciembre, confirmó que no pedirá una autorización previa a las autoridades del gobierno de Javier Milei para cruzar aguas jurisdiccionales argentinas.

“Eastern Island hará uso de la libertad de navegación por el Estrecho de Magallanes y del ‘paso inocente’ por el mar territorial argentino”, sostuvo Pacheto en diálogo con la agencia MercoPresss.

En ese marco, ratificó que no pedirán un permiso a la Argentina. “Nosotros sólo vamos a pedir permiso para el zarpe de Punta Arenas y la recalada en Puerto Stanley”, señaló Pacheco. El gerente general de Eastern Island subrayó que “dicho procedimiento es el que corresponde de acuerdo con la normativa internacional y los tratados bilaterales vigentes”.

De esta manera, Pacheco rechazó solicitar los permisos que reclama el Gobierno argentino. El canciller Pablo Quirno había exigido que la naviera trasandina cumpla la normativa vigente.

La empresa respondió así también al pedido del vocero de La Moneda, Gonzalo Arenas, que había señalado que era responsabilidad del buque mercante chileno Danstar tramitar permisos ante autoridades argentinas para navegar hacia las islas Malvinas. Arenas había dicho que “no correspondía al Estado chileno hacerlo”, sino que “era responsabilidad del buque comercial”, en un intento de bajar el tono de la controversia con la Argentina.

La tensión había escalado luego de que el canciller chileno, Francisco Pérez Mackenna, resaltara que Chile “cree en el derecho para la libre navegación” o “al libre paso, el paso inocente, como se llama en el derecho marítimo” de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar). “Y confiamos que ese derecho se respetará”, completó Pérez Mackenna.

El canciller Pablo Quirno SRA

Hasta ahí parece un acuerdo tácito entre los gobiernos de Chile y Argentina. Ninguno cedería en sus pretensiones. El Estado chileno no pediría el “permiso” haciendo valer sus derechos reafirmados en los Tratados de 1881 y 1984, y la Argentina conseguiría que los responsables, en este caso el Buque Danstar y su empresa propietaria, lo soliciten, confirmando su control de soberanía en mares argentinos del sur lindantes a las Islas Malvinas.

Lo sugerido por la empresa en las últimas horas da a entender que no tiene pensado solicitar esa autorización, algo que despertó una polémica en el país trasandino que involucra a parlamentarios, exministros de Defensa y exjefes de la Armada y a gran parte de la opinión pública, respecto a la autonomía de Chile para comerciar con las Islas Malvinas y navegar libremente por aguas argentinas a la salida del Estrecho de Magallanes.

El diputado oficialista Alejandro Riquelme (Partido Republicano) precisó que para zarpar desde Punta Arenas y navegar por el estrecho hacia el Atlántico, el buque solo debe cumplir las normas de la autoridad marítima chilena y, para atracar en las islas, las exigencias de las autoridades británicas y portuarias que las administran. “No corresponde exigir un permiso argentino por el solo hecho de navegar hacia las islas. La libre navegación hacia y desde el estrecho está garantizada por los tratados de 1881 y 1984, y la Convención del Mar”, señaló.

El mercante chileno Danstar partirá de Punta Arenas hacia las islas Malvinas ARCHIVO

El senador independiente de la Región de Magallanes, Karim Bianchi, fue incluso más directo. “Me preocupa profundamente la débil y ambigua posición que ha mostrado el gobierno chileno frente a la situación del buque Danstar. Aquí no estamos discutiendo solamente el viaje de un barco, estamos discutiendo si Chile puede desarrollar libremente sus actividades comerciales o si un país vecino puede terminar condicionándolas”, resaltó ante la prensa chilena.

Mientras que el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, impulsor principal de la reapertura de la ruta, calificó que pedir a la empresa que solicite un permiso “sería un error de derecho y de hecho”. Asimismo, destacó la incongruencia del pedido: “Aquí no hay ninguna acción de ilegalidad”.

En medio de los roces bilaterales, dirigentes del Partido Socialista chileno han enfatizado la necesidad de mantener “firmeza para defender a Chile, pero prudencia para no escalar innecesariamente las tensiones”. Esta postura busca desmarcarse de las declaraciones más confrontativas emitidas por otros sectores del Congreso trasandino, como diputados de derecha o independientes que llegaron a comparar la soberanía del Estrecho con el estatus de Malvinas. Además, intentan poner un límite a sectores de la ultraderecha, identificados con el pinochetismo, que llamaron a preguntarse si es conveniente para Chile seguir apoyando el reclamo de soberanía argentino.

Pero lo que más llamó la atención fue la postura del excandidato a la presidencia de Chile por el Partido Nacional Libertario, Johanes Kaisser, quizás el político chileno más cercano ideológicamente a Milei -incluso en Chile fue señalado como un imitador de sus conductas-. Respecto al conflicto de la ruta marítima, Kaisser dijo que “los buques chilenos no tienen que pedir permiso a Argentina para ir a las Malvinas o a cualquier otro lugar que no esté efectivamente bajo su soberanía”. “El Estado de Chile no tiene derecho a exigir a nuestros compatriotas pedir permiso a Argentina para hacer uso de los derechos consagrados en tratados firmados y ratificados con dicho Estado”, apuntó Kaisser. Y agregó: “Todo permiso exigido por Argentina a nuestros buques limita tácitamente el derecho a libre navegación que nos pertenece y deroga con ello el corazón del tratado de 1984. No lo vamos a aceptar. Punto”.

Puerto Argentino JUAN IGNACIO RONCORONI - EFE

Esta semana, una carta de lectores firmada por siete excomandantes de la Armada chilena, que se publicó en el diario El Mercurio, desató un debate en la política chilena con una dura presión a la posición conciliadora del presidente José Antonio Kast. En esa misiva, los exjefes militares señalaron: “Independientemente del apoyo chileno a la reclamación argentina de las islas Falkland/Malvinas, tales islas están actualmente bajo la soberanía del Reino Unido. De acuerdo con la Convemar, si se requiere alguna autorización para recalar en Puerto Stanley, el buque debería solicitarla al Reino Unido”, subrayaron. Y agregaron: “Si los buques deben solicitar permiso para su libre tránsito por el mar territorial argentino, estaríamos aceptando que ese país, por un simple decreto administrativo, se habría convertido en la Aduana en el límite Este del Estrecho”.

Mientras en Chile crece la polémica alrededor del Buque Danstar, el gobierno de Milei aún no logra sancionar la Ley de Soberanía, empecinado en incluir capítulos que crean un polémico Consejo de Seguridad y promueven cambios vinculados a la intervención de las Fuerzas Armadas y la seguridad interior, rechazados por la oposición. Pero también comenzaron a aparecer proyectos sancionatorios para empresas chilenas si se concreta la ruta comercial Punta Arenas-Puerto Argentino de parte de legisladores opositores como Guillermo Michel, Agustina Propatto y Nicolás Trotta, entre otros, como así también del gobierno de Tierra del Fuego, que busca regular operaciones en el mar territorial de 12 millas bajo jurisdicción fueguina.