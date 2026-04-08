La estrategia libertaria para esquivar el caso Adorni en la sesión por glaciares

El bloque libertario definió la estrategia para la sesión de esta tarde: evitar responder a los ataques de la oposición contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y concentrarse en sancionar la reforma de la ley de glaciares, el único tema previsto para el debate en el recinto de Diputados.

La decisión se tomó ayer por la tarde durante la reunión de bloque previa a la sesión. “En principio estaremos todos callados”, dijo una fuente del espacio libertario a LA NACION. La consigna es clara: dejar que la oposición hable para avanzar con la votación. En palabras de otro legislador, primará un viejo proverbio legislativo: que la oposición se quede con los discursos y el oficialismo con la ley.

los libertarios Nicolás Mayoraz y José Peluc, durante la conducción del debate de la reforma de glaciares en Comisiones Santiago Oroz

En el bloque estiman que el debate, que comenzará a las 15, podría extenderse durante unas once horas. Según sus cálculos, la votación en general llegaría cerca de las dos de la madrugada. “Queremos votar lo antes posible. No importa lo que ellos digan”, resumió un diputado del oficialismo.

La estrategia, sin embargo, no garantiza una sesión tranquila. Es probable que los bloques opositores aprovechen el micrófono para amplificar las dificultades políticas que atraviesa el gobierno de Javier Milei, entre ellas las dudas sobre el crecimiento patrimonial de Adorni.

El diputado socialista Esteban Paulón fue al debate en comisiones con una remera dedicada a Manuel Adorni Santiago Oroz

A la par de la actividad legislativa, también hay movimientos en la Justicia. La escribana Adriana Nechevenko -que intervino en las operaciones vinculadas a las dos propiedades que adquirieron Adorni y su esposa desde que él es funcionario- declaró durante más de dos horas como testigo en los tribunales de Comodoro Py. Lo hizo ante la fiscalía de Gerardo Pollicita, que investiga al jefe de Gabinete por presunto enriquecimiento ilícito.

Más allá de ese frente judicial, en el Congreso el panorama político aparece bastante definido. Incluso entre los bloques críticos admiten que la reforma impulsada por el oficialismo tiene altas chances de convertirse en ley esta misma noche. En ese contexto, los cuestionamientos a Adorni aparecen como una de las pocas cartas que la oposición puede jugar en una sesión en la que corre de atrás.

Germán Martínez y Paula Penacca, de Unión por la Patria Santiago Oroz

“No vamos a darles bola. Lo que nos importa es sacar la ley”, dijo con tono displicente otro legislador libertario. Esta vez, el jefe de Gabinete no tendrá voces dedicadas a defenderlo en un recinto que se anticipa cargado de críticas al Gobierno y a sus funcionarios.

El volumen de esos ataques, de todos modos, será seguido de cerca por el bloque oficialista. Si los discursos escalan, podrían activar alguna respuesta puntual. Para ese escenario, los libertarios designaron cuatro oradores habilitados: el jefe de bloque, Gabriel Bornoroni; la secretaria parlamentaria del espacio, Silvana Giudici; y los diputados Nicolás Mayoraz y José Peluc, que encabezaron el debate de la reforma en las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Recursos Naturales, respectivamente.

Solo en un caso extremo podrían intervenir otros dos voceros. La decisión, según explican en el bloque, es evitar cualquier discurso explosivo desde el oficialismo y mantener el debate lo más acotado posible.

El oficialismo también podría enfrentar cuestionamientos por las últimas revelaciones del caso $LIBRA, en las que aparecen llamados entre Milei, su hermana Karina Milei y el lobista cripto Mauricio Novelli antes, durante y después del lanzamiento de la criptomoneda que hoy es investigada como una presunta estafa. También podrían surgir críticas por las dudas sobre irregularidades en el otorgamiento de millonarios créditos hipotecarios a funcionarios y legisladores oficialistas en los últimos meses.

$LIBRA: DENUNCIAMOS AL FISCAL TAIANO POR MAL DESEMPEÑO.



Hoy los ex integrantes de la Comisión $LIBRA denunciamos a Taiano ante el Procurador General, Eduardo Casal, por su actuación en la causa judicial que investiga los hechos y por el entorpecimiento que generó a la tarea… pic.twitter.com/fTdG8cOVlB — maxi ferraro 🎗️ (@maxiferraro) April 1, 2026

Para evitar sobresaltos, el bloque libertario organizó además un sistema de control de bancas y turnos para salir a comer. La medida responde a una experiencia reciente: durante la última sesión, cuando se debatió la reforma laboral, el oficialismo estuvo a punto de que el debate se cayera por una moción impulsada por la oposición justo cuando no había quorum.

El reglamento establece que esas mociones deben votarse de inmediato y que, si no hay mayoría para sesionar, se cierra el recinto. Pero en esa ocasión el presidente de la Cámara, Martín Menem, hizo tiempo mientras los legisladores oficialistas regresaban a sus bancas. Finalmente, junto con Giudici lograron recomponer el quorum y evitar que la sesión se cayera.

Silvana Giudici y Martín Menem Santiago Oroz - LA NACION

Según pudo saber LA NACION, el bloque libertario contaría hoy con solo dos ausencias: la rionegrina Lorena Villaverde, impedida por un cuadro de apendicitis; y la santafesina Rocío Bonacci, que cursa un embarazo a término y no puede desplazarse.

De acuerdo con un sondeo informal realizado por este medio, el oficialismo reuniría más de 130 votos para sancionar la reforma que permitiría reducir áreas protegidas y habilitar nuevas inversiones mineras. La iniciativa ya cuenta con media sanción del Senado y el oficialismo se encamina a convertirla en ley con el respaldo de Pro, la UCR, el MID y diputados cercanos a gobernadores de provincias con potencial minero, como San Juan, Catamarca, Mendoza y Jujuy.

La disputa, no obstante, continuará fuera del Congreso. Organizaciones socioambientales anticipan que recurrirán a la Justicia para impugnar los cambios por considerarlos inconstitucionales. Sostienen que la reforma implica un retroceso en materia ambiental y que vulnera el principio de “presupuestos mínimos” establecido por la Constitución Nacional para la protección del ambiente.