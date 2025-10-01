La exjefa de prensa de José Luis Espert contó que Fred Machado era “más que un aportante” de campaña

Clara Montero Barré, exjefa de prensa de José Luis Espert durante la la campaña presidencial de 2019, ofreció el miércoles nuevos detalles sobre la relación del actual diputado de La Libertad Avanza (LLA) con el empresario Federico Andrés “Fred” Machado, investigado por narcotráfico y señalado como posible financista de su candidatura.

“Era mucho más que un aportante. Opinaba, participaba y no se vieron una sola vez, como dice Espert. Fueron varios encuentros. Yo misma presencié al menos dos reuniones entre ellos, y después Espert viajó a Estados Unidos para verlo allá. El primer contacto fue en el Hipódromo de San Isidro, un mes antes de que yo me sumara a la campaña”, afirmó la experiodista de Télam, que actualmente reside en Qatar.

Alfredo "Fred" Machado , el narcotraficante al que relacionan con José Luis Espert. Cumple una condena en prisión domiciliaria en Viedma desde 2021, a la espera de la extradición a Estados Unidos si es que la justicia argentina la autoriza

Contó además que el empresario detenido en 2021 y acusado de liderar una sofisticada red de narcotráfico internacional era fanático de las “ideas libertarias”. “Quería tener contacto con Milei y no lo logró”, detalló.

Barré decidió hablar públicamente después de que Marcelo Longobardi revelara en su canal de YouTube que, en 2019, ella lo contactó para concretar un encuentro con Machado. “Recibí mensajes de WhatsApp en los que me decía: ‘Justo quería ponerte en contacto con alguien de Estados Unidos, quiere tomar un café’”, contó Longobardi.

“Más tarde afirmó que un tal ‘Freddy’ podía llamarme desde un número americano. Finalmente, él me impuso una reunión que nunca acepté. Me mandó un audio cancelándola, donde decía que debía viajar a Guatemala para ver a un colega mío”, recordó el periodista, que difundió el mensaje de voz el martes.

En diálogo con Radio con Vos, Barré explicó que Machado buscaba proponerle a Longobardi ser candidato a vicepresidente en una eventual fórmula con Espert, lugar que finalmente ocupó el mendocino Luis Rosales.

Luego, sobre el vínculo entre el supuesto narco nacido en Chubut y Espert, desmintió que haya existido un único encuentro. Según su versión, ambos coincidieron en el Hotel Four Seasons y en la vivienda de Rosales, en Recoleta. “En ese momento yo no sabía a qué se dedicaba Machado”, aclaró.

Sobre el primer acercamiento, sumó un dato: “Fred le ofreció a Espert el avión con el que viajó a Viedma para presentar su libro. También puso a disposición dinero y una camioneta. Y él lo aceptó”.

Consultada sobre si Machado efectivamente aportó US$200.000 a la campaña, Barré respondió: “No me consta ese monto ni tampoco que sea narcotraficante. Yo no soy jueza. Para mí, todos son inocentes hasta que se demuestre lo contrario. De lo contrario, se convierte en una caza de brujas”.

Respecto de otros posibles aportantes, señaló que hubo financistas que no querían aparecer públicamente por sus vínculos con Mauricio Macri, quien buscaba la reelección: “Yo intenté acercar a varios, pero él [Espert] los espantaba. Se creía una estrella de rock. Al final no lo votó ni la vecina de Pergamino”, ironizó.

Barré también dejó fuertes críticas personales contra el diputado: “Me parece una persona miserable, un mentiroso. Odiaba a los kirchneristas pero después buscaba el apoyo de Eduardo ‘Wado’ de Pedro para que le pagara las boletas. Despreciaba a Macri y terminó cerrando con Rodríguez Larreta. Lo vi inconsistente".

No obstante, marcó un límite: “No tengo pruebas para decir que Espert sea corrupto. No me gustan sus formas, y no entiendo por qué ocultaría algo así. Si no tenés nada que esconder, ¿para qué mentir? ¿Por qué barrer la basura bajo la alfombra?”. Y sentenció: “Yo no sé qué hace Milei al lado de un tipo así“.