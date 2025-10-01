La exjefa de prensa de José Luis Espert contó que Fred Machado era “más que un aportante” de campaña
Clara Montero Barré afirmó que el empresario sospechado de narco “opinaba y participaba”; relató que le quería ofrecer la candidatura a vice a Marcelo Longobardi
- 4 minutos de lectura'
Clara Montero Barré, exjefa de prensa de José Luis Espert durante la la campaña presidencial de 2019, ofreció el miércoles nuevos detalles sobre la relación del actual diputado de La Libertad Avanza (LLA) con el empresario Federico Andrés “Fred” Machado, investigado por narcotráfico y señalado como posible financista de su candidatura.
“Era mucho más que un aportante. Opinaba, participaba y no se vieron una sola vez, como dice Espert. Fueron varios encuentros. Yo misma presencié al menos dos reuniones entre ellos, y después Espert viajó a Estados Unidos para verlo allá. El primer contacto fue en el Hipódromo de San Isidro, un mes antes de que yo me sumara a la campaña”, afirmó la experiodista de Télam, que actualmente reside en Qatar.
Contó además que el empresario detenido en 2021 y acusado de liderar una sofisticada red de narcotráfico internacional era fanático de las “ideas libertarias”. “Quería tener contacto con Milei y no lo logró”, detalló.
Barré decidió hablar públicamente después de que Marcelo Longobardi revelara en su canal de YouTube que, en 2019, ella lo contactó para concretar un encuentro con Machado. “Recibí mensajes de WhatsApp en los que me decía: ‘Justo quería ponerte en contacto con alguien de Estados Unidos, quiere tomar un café’”, contó Longobardi.
“Más tarde afirmó que un tal ‘Freddy’ podía llamarme desde un número americano. Finalmente, él me impuso una reunión que nunca acepté. Me mandó un audio cancelándola, donde decía que debía viajar a Guatemala para ver a un colega mío”, recordó el periodista, que difundió el mensaje de voz el martes.
En diálogo con Radio con Vos, Barré explicó que Machado buscaba proponerle a Longobardi ser candidato a vicepresidente en una eventual fórmula con Espert, lugar que finalmente ocupó el mendocino Luis Rosales.
Luego, sobre el vínculo entre el supuesto narco nacido en Chubut y Espert, desmintió que haya existido un único encuentro. Según su versión, ambos coincidieron en el Hotel Four Seasons y en la vivienda de Rosales, en Recoleta. “En ese momento yo no sabía a qué se dedicaba Machado”, aclaró.
Sobre el primer acercamiento, sumó un dato: “Fred le ofreció a Espert el avión con el que viajó a Viedma para presentar su libro. También puso a disposición dinero y una camioneta. Y él lo aceptó”.
Consultada sobre si Machado efectivamente aportó US$200.000 a la campaña, Barré respondió: “No me consta ese monto ni tampoco que sea narcotraficante. Yo no soy jueza. Para mí, todos son inocentes hasta que se demuestre lo contrario. De lo contrario, se convierte en una caza de brujas”.
Respecto de otros posibles aportantes, señaló que hubo financistas que no querían aparecer públicamente por sus vínculos con Mauricio Macri, quien buscaba la reelección: “Yo intenté acercar a varios, pero él [Espert] los espantaba. Se creía una estrella de rock. Al final no lo votó ni la vecina de Pergamino”, ironizó.
Barré también dejó fuertes críticas personales contra el diputado: “Me parece una persona miserable, un mentiroso. Odiaba a los kirchneristas pero después buscaba el apoyo de Eduardo ‘Wado’ de Pedro para que le pagara las boletas. Despreciaba a Macri y terminó cerrando con Rodríguez Larreta. Lo vi inconsistente".
No obstante, marcó un límite: “No tengo pruebas para decir que Espert sea corrupto. No me gustan sus formas, y no entiendo por qué ocultaría algo así. Si no tenés nada que esconder, ¿para qué mentir? ¿Por qué barrer la basura bajo la alfombra?”. Y sentenció: “Yo no sé qué hace Milei al lado de un tipo así“.
Otras noticias de José Luis Espert
Tensión en Diputados. La oposición pidió desplazar a Espert de la Comisión de Presupuesto, pero el oficialismo lo ratificó
"Vilma, te fuiste al pasto". Comisión de presupuesto: diputadas de izquierda hablaron de un “genocidio en Gaza” y la reunión se levantó con escándalo
Escándalo. Qué dijo Adorni sobre Espert
- 1
Cómo es la Boleta Única de CABA que se usa en las elecciones 2025
- 2
Caso $LIBRA | Confirman que Mauricio Novelli es el dueño de una de las billeteras que estuvo detrás del lanzamiento del criptoactivo
- 3
Confirman la validez de un audio de Lázaro Báez que asocia a los Kirchner con su fortuna: “Era de alguien de arriba”
- 4
El Gobierno no descarta más cambios de Gabinete tras las salidas de Bullrich y Petri en diciembre