La expareja de Oscar Centeno describió cómo era el vínculo entre el chofer de los cuadernos y Roberto Baratta

Hilda Horovitz, expareja de Oscar Centeno, el chofer del exsecretario de Coordinación del Ministerio de Planificación Roberto Baratta, negó que haya extorsionado al exfuncionario y mano derecha de Julio De Vido, a quien contactó para comentarle que Centeno llevaba un registro de los movimientos que realizaban en busca del dinero que entregaban empresarios de la construcción en concepto de sobornos.

“No quise extorsionar a Baratta. Lo hice para que él me ayude a salir de la situación con Centeno”, explicó Horovitz en una entrevista que concedió al programa La Cornisa, que se emite por LN+. La mujer denunció por violencia de género al exchofer.

Según declaró Horovitz, está amenazada desde que se abrió el teléfono celular de Baratta y se conocieron los mensajes con los que le avisaba que el chofer anotaba los movimientos y el dinero que recaudaban. También le envió fotos de los bolsos en los que Centeno aseguraba que se trasladaba la plata.

Horovitz, en esos contactos, le pedía dinero a Baratta o que intercediera ante Centeno. Los mensajes son de 2016, dos años antes de que estallara el caso cuadernos a partir de una publicación de LA NACION.

“Él tenía o tiene cuadernos escrito con cada cosa donde hivan con direcciones fotos. Usted está en el cantry mapuche yo sé que con lo que le mando me pone en despiole o problemas con Oscar [sic]”, fue el mensaje de Horovitz a Baratta el 11 de mayo de 2017, en el que le revelaba la existencia de los cuadernos.

En otra comunicación, le comentó que Centeno pensaba apelar a sus anotaciones si Baratta lo daba de baja laboralmente.

Horovitz solicitó ingresar al programa de testigos protegidos. Denunció que desconocidos intentaron entrar a su casa. El Tribunal Oral Federal N° 7 le asignó custodia policial y le entregó un botón antipánico.

“Centeno y Baratta sabían muchas cosas, se contaban cosas”, dijo la mujer en la entrevista, al referirse al vínculo entre el chofer y Baratta. Horovitz entregó a la Justicia los bolsos en los que supuestamente se trasladaba el dinero de las coimas que pagaban empresarios beneficiados con contratos de obra pública.

“Una noche llegó Centeno con un bolso azul y otro negro. Me había dicho que hacía deportes, que practicaba fútbol. Y después, estaba ‘picadito’, puso el bolso arriba de la cama y me mostró la cantidad de plata que ponía en cada bolso haciendo señas con las manos”, recordó Horovitz.

La mujer agregó: “No me daba el monto, pero se quejaba de las migajas que la deba Baratta de la plata de los bolsos”. Según el abogado de Horovitz, Adrián Biancotto, “si la Justicia analiza los bolsos puede revelar, a través de perros especializados, si transportaban dólares, euros o pesos”.

“También se debería realizar un estudio dactilar para saber qué manos los tocaron”, consideró el abogado de Horovitz, quien también la patrocina en las denuncias por violencia de género.

“Centeno me hizo mierda. Los 10 años [de relación sentimental entre ambos] me trató mal, me pegó, me empujó, me revoleaba platos con comida. Él no iba a quedarse santo de llevarse la gloria, de mandarme a Ezeiza, donde me dio un departamento para que me quede tranquila”, dijo Horovitz en La Cornisa. En el programa se señaló que se investigará al intendente Alejandro Granados por otorgarle a Horovitz un departamento del programa Sueños Compartidos, a pedido de Centeno.