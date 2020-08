El senador aseguró que se trató de un problema técnico

El senador Esteban Bullrich dio su versión tras las críticas que recibió en las redes sociales por utilizar, supuestamente, un fondo con la imagen de su propia cara para ausentarse de la reunión sin que se note.

"Muy simple, había quedado enganchado el fondo virtual de un juego que habíamos hecho con mi hijo", dijo. "No me había ido a ningún lado, estaba siguiendo el tema. Creo que hay que poner el foco en lo importante y no dejar que el árbol tape el bosque", sostuvo el senador de Juntos por el Cambio esta tarde, en diálogo con radio La Red.

En ese sentido, se refirió al trámite que impulsó el oficialismo en la Cámara alta de la reforma judicial: "Lo que pasó ayer fue un capítulo más de esta vergonzosa reforma judicial, sacaron un dictamen que no se conoce. Lamento que hablemos de la anécdota y no del fondo", sostuvo. Ayer, el Frente de Todos dio luz verde al proyecto de ley de reforma del fuero federal que el Poder Ejecutivo envió al Congreso el 30 de julio, entre cruces.

Los periodistas que entrevistaron a Bullrich insistieron sobre el tema del Zoom, y el senador respondió lo mismo: "No hay mucho más para decir. Cuando entré había quedado una foto con mi hijo de un juego que habíamos hecho. No estaba fuera del zoom. Si lo ves entero, desde que entro, desconecto el micrófono y prendo la cámara, aparezco yo".

Esteban Bullrich puso una gigantografía suya durante las sesiones de Zoom - Fuente: Senado Argentino 00:26

A continuación volvió a referirse a la agenda política: "Esto recién comienza, y quedó clara la posición de la gente del 17A. Estoy aprovechando esto, para contarle a la gente que esta reforma que no iba a costar nada, y cuesta dos mil millones de pesos. Y a eso hay que sumar la infraestructura", sostuvo.

El Senado realizó ayer un plenario a través del sistema de videoconferencia utilizado por la pandemia. Cuando le dieron la palabra al senador Bullrich, demoró unos segundos en comenzar a hablar y luego, detrás de su figura, se pudo ver la imagen que había estado colocada como fondo durante los minutos previos. Se veía el contorno de "otro Bullrich" de fondo.

La captura de ese momento circuló por redes sociales y muchos lo interpretaron como un truco visual para ausentarse de la reunión sin que se notara. Tras el revuelo que generó en las redes sociales, el exministro de Educación explicó que suele apagar la cámara durante los debates en comisión. "Estaba ahí, pero acá somos siete [por su familia], así que prendo la cámara solo cuando voy a hablar. Queda esa imagen porque había puesto un fondo antes", señaló, en diálogo con Radio Con Vos.

"Si recorrés mis participaciones, estoy permanentemente activo, con lo cual lamento que esto haga que nos distraigamos del debate importante que es la reforma judicial", agregó. Por la tarde, habló sobre el juego con su hijo.