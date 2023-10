escuchar

El candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires por Juntos por el Cambio (JxC), Néstor Grindetti, acusó este martes al gobernador y aspirante a la reelección por Unión por la Patria (UxP), Axel Kicillof, de no enviarle, hace dos meses, el dinero correspondiente a los municipios dirigidos por JxC. También afirmó que presentará un proyecto de ley para bajar la edad de imputabilidad; otro para declarar “esencial” servicios públicos como la educación “para que no haya paros salvajes”. Además, puntualizó en que “los sistemas jubilatorios están colapsados” al referirse a los casos de Nación y Provincia.

“Le preguntaría a Kicillof por qué hace dos meses no le manda plata a las intendencias de JxC. Es obvio, pero Kicillof no está perjudicando a los intendentes, si no a todos los vecinos al no enviar los miles de millones que le debe a los municipios de JxC”, aseguró Grindetti, actual intendente de Lanús, en una entrevista en C5N y añadió que las consecuencias se ven “en las obras que empiezan a parar”.

Grindetti, quien fue el ministro de Hacienda de la ciudad de Buenos Aires durante los dos mandatos de Mauricio Macri como jefe de gobierno, por otro lado, afirmó que “las fuerzas federales van a volver a la provincia [de Buenos Aires] para darle una mano a las fuerzas”. No obstante, dijo que debería ser Patricia Bullrich quien triunfe en las elecciones nacionales y se convierta en presidenta para ello. “Funcionó muy bien cuando Patricia era ministra de Seguridad del gobierno nacional”, apuntó sobre el envío de fuerzas federales.

“Vamos a presentar un proyecto de ley para bajar la edad de imputabilidad de los menores y a construir centros de detención especiales para ellos”, subrayó Grindetti, quien dirige el municipio de Lanús hace ocho años, y agregó que también planea “reformar el código procesal penal para que no se permita la puerta giratoria”. En ese sentido, sostuvo que “si alguien delinque dos veces, aunque no tenga condena firme, no va a poder salir libre”, una medida que deberá pasar el filtro de constitucionalidad, en caso de ser aplicada.

El exministro de Macri se manifestó “totalmente en contra de la libre portación de armas”. “Me parece una barbaridad pretender arreglar el tema de la inseguridad armándonos todos”, expresó, con firmeza. “Me parece brutal imaginar un chico de 17 o 18 años yendo armado a la escuela”, resaltó.

Grindetti también buscó diferenciarse de la candidata de La Libertad Avanza (LLA), Carolina Píparo, que terminó tercera en las pasadas primarias, después de UxP y JxC, pero segunda como candidata individual más votada. “Fundamentalmente, nos diferencia la experiencia. En la fórmula somos dos intendentes con ocho años de manejar intendencias, uno en la provincia profunda y el otro conurbano”, expuso en referencia a su compañero de fórmula, el radical Miguel Fernández, intendente de Trenque Lauquen. “Vamos a descentralizar el gobierno y empoderar a los intendentes”, agregó.

Néstor Grindetti y Miguel Ferández, candidatos de Juntos por el Cambio a gobernador y vice de la provincia de Buenos Aires

Grindetti, quien en la actualidad también es presidente del Club Independiente de Avellaneda, recordó la propuesta de su candidata a presidenta de implementar “190 días de clases efectivos” para todas las provincias y, en particular, para la que él aspira a gobernar.

En la misma línea, remarcó que presentará un proyecto de ley que declare la esencialidad de servicios públicos, entre ellos el de la educación, “para que no haya paros salvajes”, y propuso “implementar un examen de ingreso para la formación docente que demande un año de preparación”. Para el intendente de Lanús, es necesario tener “aptitudes especiales para ser maestro”.

Grindetti, economista de profesión, dio su visión sobre los sistemas provisionales de Nación y la provincia de Buenos Aires. “Que los sistemas jubilatorios están colapsados no es ninguna novedad y algo hay que hacer con eso”, comenzó. “Puede ser una medida aumentar la edad jubilatoria, pero eso requiere primero una discusión técnica y después política muy importante que no creo que se pueda resolver en lo inmediato”, expresó a continuación.

Por último, se refirió al Instituto de Previsión Social de la provincia (IPS): “Hay que hablar con Nación para que colabore con el déficit, que es muy importante. Hay que hacerlo eficientemente bajándole los costos administrativos y políticos”, dijo, y concluyó que “no debería ser tan deficitario”.

