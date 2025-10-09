La Fragata Libertad llegó a Baltimore y el gobierno de Estados Unidos entregó allí la invitación formal de Trump a Milei

BALTIMORE, Maryland.- En una recepción a bordo de la Fragata Libertad, que el miércoles llegó a Baltimore, en el estado norteamericano de Maryland, el director senior para Asuntos del Hemisferio Occidental del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Michael Jensen, entregó al embajador argentino, Alec Oxenford, la invitación formal del presidente Donald Trump a Javier Milei para la visita oficial a la Casa Blanca que se concretará el próximo martes.

El evento contó con la participación de varias autoridades, empresarios y personalidades, como el embajador norteamericano para la Argentina designado por Trump, Peter Lamelas, quien llegaría a Buenos Aires para asumir su nuevo rol diplomático en los primeros días de noviembre. Su designación ya recibió la aprobación del Senado estadounidense.

Oxenford destacó que “el gesto” de Jensen formaliza la invitación anticipada días atrás por vía telefónica por parte de la directora de Protocolo de la Casa Blanca, Monica Crowley, lo que, destacó, “marca un nuevo hito en la relación bilateral entre la Argentina y Estados Unidos”.

Jensen, quien sirvió en múltiples grupos de tácticas especiales durante más de dos décadas en la Fuerza Aérea y tiene experiencia en operaciones antiterroristas, es el encargado de supervisar la política sobre América Latina en el Consejo de Seguridad Nacional (NSC, por sus siglas en inglés).

En el cierre de su discurso, el embajador Oxenford llamó a “celebrar la amistad entre la Argentina y Estados Unidos y la profunda alianza estratégica que nos une hoy, más estrechamente que nunca en la historia“. La presentación se produjo cuando faltan solo cinco días para el encuentro que sostendrán en el Salón Oval de la Casa Blanca Trump y el presidente Javier Milei, el martes próximo.

Un gesto de amistad a bordo de la Fragata Libertad: hoy tuve el honor de recibir, en el emblemático camarote del comandante de la nave, al Senior Director para Asuntos del Hemisferio Occidental del Consejo de Seguridad Nacional de EE. UU., Michael Jensen, quien me hizo entrega de… pic.twitter.com/oO5LPvdA4j — Alec Oxenford (@alejandrito) October 9, 2025

La Fragata Libertad tomó amarras por 14º vez en su historia en Baltimore, en este caso en el muelle Broadway, de Fells Points, donde fue recibida por el Jefe de Estado Mayor General de la Armada, almirante Carlos María Allievi.

De la recepción en la Fragata Libertad participaron también funcionarios de distintas agencias norteamericanas, como de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés); representantes la Organización de los Estados Americanos (OEA), entre ellos el embajador argentino Carlos Cherniak; del Banco Interamericano de Desarrollo (BID); del US-Argentina Business Council, y de las multinacionales Rio Tinto y Glencore.

También participaron Juan Cortelletti, jefe de Misión Adjunto en la embajada en Estados Unidos, junto a otros miembros de la legación diplomática.

Antes de la recepción de ayer en la Fragata Libertad, que comenzó a las 18, también hubo un homenaje al almirante Guillermo Brown, frente a la placa de bronce en su honor colocada en 2003 en Baltimore.

Asistieron el agregado militar del Ejército a la embajada argentina, general de brigada Alejandro Guillermo Liberatori; el agregado militar de la Fuerza Aérea a la embajada argentina, comodoro Ariel Ambrogi; autoridades diplomáticas, y representantes de Sail Baltimore.

Con la llegada a Baltimore tras navegar durante 13 días en aguas del Caribe, el Buque Escuela de la Armada Argentina concretó el octavo punto en el itinerario del 53° Viaje de Instrucción, con un acumulado de 96 días de navegación y más de 16.000 millas náuticas. Zarpará del puerto de esa ciudad de Maryland el domingo por la tarde.