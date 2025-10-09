Taiana desafió a Karen Reichardt a debatir cinco puntos en cinco lugares diferentes

El candidato del peronismo en la provincia de Buenos Aires, Jorge Taiana, invitó a Karen Reichardt, oficializada por la Justicia electoral el miércoles como cabeza de lista libertaria, a debatir sobre cinco temas en cinco lugares distintos, de cara a la elección legislativa nacional del 26 de octubre.

En su momento, Diego Santilli -quien el Gobierno pretendía que reemplazara a José Luis Espert tras su fallida candidatura por el escándalo de sus vínculos con el narcotráfico- había llamado a Taiana a subirse a un debate, pero el juez federal Alejo Ramos Padilla consideró que quien debe ir en el puesto uno de la lista es Reichardt, por lo que a la conductora, actriz y modelo le correspondería el cara a cara.

En medio de una campaña de bajísimo perfil, el candidato peronista -que aprovechó las polémicas libertarias y evitó mayores sobresaltos- subió el tono y chicaneó a la postulante de Javier Milei.

“Karen, aunque no sé si debo llamarte Karen o por tu verdadero nombre, Karina Celia Vázquez... Ahora que se confirmó que sos cabeza de lista te propongo debatir una serie de núcleos temáticos a desarrollar antes del 26 de octubre”, dijo Taiana en su cuenta de X, con una referencia al nombre artístico de la presentadora de la TV Pública.

Mientras el Gobierno se prepara para apelar la decisión de Ramos Padilla, en un nuevo intento para que Santilli quede al frente de la opción libertaria en terreno bonaerense, Taiana presentó una “agenda de debates” dirigida a Reichardt.

Los puntos que propuso, todos vinculados a temas difíciles para la Casa Rosada, fueron los siguientes:

Un debate sobre salud pública, políticas de salud y cuidado, ley de discapacidad y el rol del Estado, a desarrollarse en el Hospital Garrahan

Otro en cualquier universidad pública con sede en la provincia de Buenos Aires, sobre educación, ciencia y tecnología

Un tercero sobre obra e inversión pública para el desarrollo en los obradores abandonados de una de las rutas nacionales

El siguiente con sede en el Museo Malvinas para un "debate profundo" sobre soberanía e injerencia extranjera en asuntos nacionales

Por último, uno que se haga en una industria nacional "en crisis" sobre trabajo argentino, consumo interno y microeconomía

“Cada debate debe ser trasmitido por los medios de comunicación y de cara a la sociedad”, propuso el excanciller y exministro de Defensa, que participó en los gobiernos de Cristina Kirchner y Alberto Fernández.

En eso, apeló a otra ironía. “¿Deben consultar al jefe de campaña para asistir?“, se preguntó y concluyó, en relación con la cercanía del Gobierno con el presidente de Estados Unidos: ”Consulten con [Donald] Trump para ver si los autoriza a participar, jeje".

De momento, Reichardt no respondió a la convocatoria de Taiana, pero sí se la vio muy activa en redes sociales difundiendo actividades de campaña.