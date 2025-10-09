Ordenan nuevos allanamientos por la causa de Diego Spagnuolo: buscan dinero, teléfonos y contratos con ANDIS

El juez federal Sebastián Casanello ordenó hoy un total de 25 allanamientos simultáneos en la causa que investiga supuestas coimas pagadas por la compra de medicamentos a través de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). Los procedimientos se desarrollan en la Ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires. Según pudo saber LA NACION, se trata de “una nueva línea de investigación” dentro del expediente, que está delegado en el fiscal Franco Picardi.

En esa nueva línea se investigan graves irregularidades y direccionamiento en la compra de medicamentos de alto costo por parte de la Andis.

Los allanamientos están a cargo del Departamento de Investigación de Organizaciones Criminales de la Policía de la Ciudad. Son 25 en total, en droguerías y en domicilios particulares.

Casanello pidió que se secuestren teléfonos, computadoras y cualquier otro dispositivo electrónico de almacenamiento de datos. También ordenó que se incaute dinero y documentación vinculada a los contratos de diferentes droguerías con la Andis.

El fiscal, según fuentes con acceso a la causa, busca determinar si hubo sobreprecios en la compra de medicamentos para personas con discapacidad y apunta a determinar el valor de los medicamentos.

Diego Spagnuolo y Jonathan Kovalivker. Collage

La causa judicial arrancó hace poco más de un mes con la filtración de los audios de Diego Spagnuolo y la denuncia de Gregorio Dalbón, abogado de Cristina Kirchner, pero estuvo casi tres semanas bajo secreto de sumario.

En el expediente principal, el fiscal Picardi investiga un fraude en perjuicio del Estado. Su hipótesis principal apunta “maniobras de corrupción pública desplegadas en el seno de la Agencia Nacional de Discapacidad desde diciembre de 2023 a agosto de 2025”, que habrían contado con la “voluntad de integrantes del gabinete” para participar en el esquema delictivo.

La Justicia ya levantó el secreto fiscal y bancario de Spagnuolo, el exfuncionario de ANDIS Daniel Garbellini, y los hermanos Kovalivker, Jhonatan y Emmanuel, socios de la Droguería Suizo Argentina. También avanza sobre el contenido de los servidores y computadoras secuestrados en esa firma. En paralelo, la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (PIA) analiza decenas de contratos celebrados en esos dos años,

Hace dos semanas, el juez Casanello declaró válidos los audios del exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad, donde se refería a un supuesto sistema de sobornos. La defensa de los Kovalivker había planteado que eran adulterados, obtenidos de manera ilegal, y realizados con inteligencia artificial, como dijo el presidente Javier Milei.

Anoche, en la Cámara de Diputados, la oposición avanzó con un pedido de interpelación a Karina Milei y al ministro de Salud, Mario Lugones, por la filtración de los audios de Diego Spagnuolo, el ex titular de la Andis que mencionó una presunta red de sobornos en la compra de medicamentos.

Noticia en desarrollo