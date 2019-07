Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 9 de julio de 2019 • 03:32

La referente social y coordinadora de la Red de Infancia Robada, Martha Pelloni, criticó a la expresidenta Cristina Kirchner, advirtió sobre el posible retorno del kirchnerismo al poder y definió a La Cámpora como "el brazo del narcotráfico en la política de Cristina".

"No conozco los intenciones e intereses de Cristina, pero se equivocó al poner de laderos a La Cámpora. El narcotráfico es lo que mata a nuestra gente argentina. Y La Cámpora hizo frente a esto con la droga", sostuvo Pelloni durante una entrevista con Luis Novaresio, en el programa LNE por A24. Y más adelante, la hermana advirtió: "Es muy fuerte lo que estoy diciendo, porque lo viví en mi provincia, Corrientes, pero me atrevo a decir que... ¡cuidado!".

La hermana relató su experiencia. "La Cámpora nos ha dejado el estigma de la droga, del consumo, del comercio. Y, de hecho, no están solucionados los problemas que se han encontrado. Hay gente presa del gobierno. Muy triste", dijo. Continuó: "Pido perdón si me equivoco, porque no es una investigación que hice. Pero es estar en el lugar".

Más adelante, al ser consultada sobre Cristina Kirchner, Pelloni dijo: "Me da mucha pena, porque considero que tiene valores de líder, pero como mujer y como política ha demostrado que su liderazgo no ha sido positivo". Y agregó: "Yo, me hubiera retirado".

En relación a la coyuntura política, mientras se vive un álgido clima de campaña, calificó la elección de Miguel Pichetto en la fórmula de Juntos por el Cambio como "una esperanza". Mientras que opinó que Mauricio Macri "fracasó". "Es una vergüenza que se haya despedido tanta gente", dijo.

Pelloni tomó relevancia luego de encabezar la marcha del silencio tras el asesinato de su alumna, María Soledad Morales, en Catamarca, en 1990. Desde entonces, comenzó su lucha contra la trata de personas.

Por último, contó que vio este domingo la entrevista que le hizo el periodista Jorge Lanata a María Eugenia Vidal, en donde la gobernadora opinó que si Axel Kicillof triunfa en la provincia de Buenos Aires "gobernará La Cámpora". Sobre estos dichos Pelloni lanzó: "Enseguida me acordé del narcotráfico".