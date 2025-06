La Iglesia apuntó al Gobierno por el avance del narcotráfico y el “retiro del Estado” de los barrios

La Iglesia apuntó este martes contra el gobierno de Javier Milei por el avance del narcotráfico en el territorio y el “retiro del Estado” de los barrios vulnerables. La Conferencia Episcopal Argentina (CEA) emitió un comunicado en la previa del Día internacional de la lucha contra el uso indebido y el tráfico ilícito de drogas en el que se advierte sobre la falta de presupuesto para financiar programas de prevención de consumo.

En ese contexto, Marcelo Colombo, arzobispo de la ciudad de Mendoza y presidente de la CEA, indicó que hay un “retiro del Estado y dificultad para sostener programas de prevención y tratamientos en el tiempo”.

“Cada vez son menores los resultados porque crece la demanda. En los comedores hay cada vez más gente y son de clase media empobrecida en este último tiempo. También el comunicado tiene que ver con estos chicos que transitan un tratamiento y no pueden ser socorridos como antes, la contención era clave. Tenemos voluntariados pero hay gente que tiene que ser remunerada, no se puede sostener, no se puede pagar el conjunto de las cosas que antes se pagaban”, sostuvo Colombo en diálogo con Urbana Play.

El presidente del Episcopado, monseñor Marcelo Daniel Colombo. Hernan Zenteno - LA NACION

Además, expresó que “cuando se pierde el aporte del Estado, la parte de la prevención se pierde” porque la prioridad es “atender a las personas y dar alimentos”. En tanto, insistió en que el Ministerio de Capital Humano, que comanda Sandra Pettovello, pide “que el aporte vaya directamente a los destinatarios” -en un plan de terminar con la intermediación-, por lo que no se pueden pagar sueldos.

“Acá el facilitador es el voluntario, pero esas estructuras tienen costos, servicios. Capital Humano pide que no se destine más del 50% del presupuesto hacia los salarios. Fundamentalmente nosotros tenemos la ayuda de la Iglesia que pone su comida”, planteó.

En otro tramo de la entrevista, Colombo dijo que la Iglesia mantiene diálogo con la administración libertaria a través de la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas, pero marcó: “El problema son los pocos recursos y esta dinámica de poner tantas condiciones para [recibir] los fondos; no se puede cumplir con todos los servicios”.

Qué dice el documento

Antes de que se celebre el Día internacional de la lucha contra el uso indebido y el tráfico ilícito de drogas este jueves 26 de junio, la CEA publicó un comunicado en el que advirtió sobre el narcotráfico, en especial en los jóvenes de los barrios vulnerables.

“Vemos con preocupación y dolor que la retirada del Estado abre paso al avance del narcotráfico, que ocupa ese lugar vacío y se convierte en una suerte de ‘Estado paralelo’, donde los narcos ofrecen a los jóvenes una vida corta pero aparentemente mejor, y esto a cambio de su dignidad, su libertad y, muchas veces, su vida”, indicó el texto de la CEA.

Y la Iglesia pidió: “Es urgente y necesario que las autoridades nacionales, provinciales y municipales, reconozcan y sostengan el trabajo que ya se realiza en el territorio, aportando los recursos necesarios para potenciarlo y ampliarlo. Sin una presencia constante del Estado y el compromiso de toda la sociedad en la formación de nuestros niños, niñas y adolescentes, estaremos siempre corriendo detrás del problema”.

Por otra parte, en el documento, que lleva la firma de Colombo y otras autoridades eclesiásticas, como el arzobispo de Córdoba, Ángel Rossi, se exigió que el trabajo voluntario de la Iglesia -que es gratuito- debe ser “complementada con equipos que puedan dedicarse a tiempo completo” y que eso “requiere financiamiento”.

Tras ello, emitió una fuerte advertencia: “Desfinanciar estas obras, demorar la ayuda o relegarlas a la buena voluntad de voluntarios agotados, es una forma indirecta de condenar a muchos a la muerte”.

Los obispos Marcelo CVolombo (Mendoza), Oscar Ojea (San Isidro) y Carlos Azpiroz Costa (Bahía Blanca), miembros de la comisión ejecutiva de la Conferencia Episcopal Argentina Episcopado

“Sin el compromiso económico del Estado, esta ardua tarea no se sostiene. Y si esta tarea cae, no habrá quien reciba a los que tocan fondo buscando una segunda oportunidad. A quienes tienen responsabilidades de gobierno, les pedimos: ¡Escuchen el clamor de los que luchan por salir del consumo! ¡Vean el dolor de familias y comunidades que están destrozadas por este flagelo!“, cerró.

El documento de la CEA llegó después de que se organizara una colecta de Cáritas en medio de una fuerte preocupación social de la Iglesia, que en las últimas semanas reclamó al Gobierno soluciones inmediatas a las situaciones que enfrentan los jubilados y las personas con discapacidad, entre otros sectores vulnerables.