La Iglesia pidió rezar este domingo por la paz en el mundo y y rechazó “el camino de la violencia”

Ante la ofensiva militar de Estados Unidos e Israel en Medio Oriente, que impactó en todo el mundo, la Iglesia argentina lanzó un llamado para “rezar fervientemente en este domingo por la paz en el mundo” y recordó que “la violencia nunca es un camino para resolver los conflictos y solo conlleva destrucción”.

“En estos días estamos siendo testigos de nuevos focos de violencia y enfrentamiento. A los múltiples conflictos armados en el mundo, se han sumado este sábado estremecedoras imágenes en Medio Oriente. Estas realidades nos duelen profundamente y nos recuerdan que la violencia nunca es un camino para resolver los conflictos y solo conlleva destrucción”, señala el pronunciamiento de la Conferencia Epiuscopal Argentina, firado por su presidente, el arzobispo de Mendoza, Marcelo Colombo.

El comunicado de la Iglesia expresa que “como cristianos nos sentimos desafiados a encarnar la Palabra de Jesús: Felices los que trabajan por la paz”, al citar un pasaje del evangelio de San Mateo. Y añade: “Nuestro compromiso por la paz se hace oración ferviente y perseverante suplicando al buen Dios el cese de todo conflicto y el silencio de las armas en favor del diálogo”.

Los obispos Marcelo Colombo y Raúl Pizarro, en la reunión que mantuvieron hace die días con el canciller Pablo Quirno episcopado

El organismo que reúne al centenar de obispos argentinos recordó el mensaje para la Jornada Mundial de la Paz convocado por el papa León XIV y expresó: “Ya sea que tengamos el don de la fe, o que nos parezca que no lo tenemos, queridos hermanos y hermanas, ¡abrámonos a la paz! Acojámosla y reconozcámosla, en vez de considerarla lejana e imposible. Antes de ser una meta, la paz es una presencia y un camino.”

Así, monseñor Colombo llamó “a todas las comunidades de nuestra Patria: parroquias, movimientos, congregaciones, instituciones educativas y hogares, a rezar fervientemente en este domingo por la paz en el mundo. Que en cada Eucaristía, así como en cada oración personal y comunitaria, elevemos una súplica confiada por el establecimiento de una paz duradera”.

Pidió, finalmente, “que María, Reina de la Paz, interceda por nuestro mundo herido y nos haga artesanos de paz. El comunicado lleva, también , la firma del secretario general del Episcopado y obispo auxiliar de San Isidro, monseñor Raúl Pizarro.