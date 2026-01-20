“La impunidad no puede ganar”: la crítica de uno de los denunciantes de la AFA tras el giro en la causa por la mansión de Pilar

La decisión de la Cámara Federal de San Martín de trasladar la investigación sobre la fastuosa mansión de Pilar, que se sospecha podría pertenecer a Pablo Toviggino, tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), a la justicia de Campana despertó suspicacias en el mundillo político.

Referentes de la oposición que venían monitoreando el avance de la causa por supuesto lavado de dinero alzaron la voz para cuestionar la resolución del camarista Alberto Lugones, presidente de la Sala II, quien ordenó que el expediente quede a cargo de Adrián González Charvay, como habían reclamado el monotributista Luciano Pantano y su madre, la jubilada Ana Conte, presuntos testaferros de la mansión de Villa Rosa, valuada en 20 millones de dólares. Hasta hoy, el juez Marcelo Aguinsky, del fuero Penal y Económico, estaba al frente del caso.

Apenas se conoció el fallo de Lugones, el legislador porteño Facundo del Gaiso, dirigente de la Coalición Cívica y uno de los denunciantes en la causa que complica a la cúpula de la AFA, salió a cuestionar el giro en el caso.

“Vamos a seguir presentando pruebas, que son obscenas y contundentes. No van a poder tapar el sol con la mano. La impunidad no puede ganar”, remarcó.

En diálogo con LA NACION, Del Gaiso sembró dudas respecto del cambio de jurisdicción. Para el alfil de Elisa Carrió, el titular de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino, tesorero de la entidad, esperan con ansias el traslado del expediente a Campana.

La quinta de Pilar ligada a la AFA Ricardo Pristupluk

“Estaban desesperados para que la causa se vaya a dormir a un juzgado massista de Campana. La casta festeja que Aguisky deje de investigar. Por eso, había un atronador silencio de casi toda la política”, agregó.

En esa línea, Del Gaiso, uno de los denunciantes en el caso por la mansión en Pilar junto a Matías Yofe, quien fue imputado en una causa por supuesta extorsión, presume que la investigación podría plancharse en el juzgado de Campana.

“Ahora veremos cómo se envalentonan los mafiosos que estaban callados. Vamos a seguir presentando pruebas y diciendo lo que todos en política saben y, sin embargo, callan”, concluyó.

Por su parte, María Eugenia Talerico, exvicetitular de la Unidad de Información Financiera (UIF) durante la gestión de Mauricio Macri, tampoco tiene “dudas” de que Tapia y Toviggino están satisfechos con la decisión de la Cámara Federal de San Martín de quitarle el expediente a Aguisky.

Talerico, referente de Potencia, apunta contra Lugones, el camarista que ordenó trasladar el caso a la justicia de Campana, como le habían solicitado los supuestos testaferros de la mansión. “Yerra en su decisión, porque darle competencia al juez de Campana haciendo lugar a un pedido de los ‘testaferros’ de las maniobras de lavado de dinero es incorrecto e fracciona una investigación que debe hacerse sobre los ilícitos cometidos por los dirigentes de la AFA, con sede en la ciudad de Buenos Aires”, señala Talerico.

El abogado Guillermo Lipera se sumó a las críticas por el cambio de juez en el caso que salpica a las autoridades de la AFA. “Qué daño le están haciendo a la poca credibilidad que tiene la Justicia. Una vergüenza”, opinó Lipera, extitular del Colegio de Abogados de la Ciudad, en su cuenta de la red social “X”.

Después de que la causa generara un conflicto de competencia entre Aguisky y Charvay, el camarista Lugones le dio hoy la derecha al juez de Campana. Sostuvo que el caso debe tramitarse en esa localidad, haciendo primar el argumento del territorio. Además, Lugones arguyó que la AFA, en noviembre de 2024, cambió su domicilio a Mercedes N°1366, en la localidad de Pilar.

María Eugenia Talerico, exvice de la UIF German Adrasti

No obstante, el titular de la Inspección General de Justicia (IGJ), Daniel Vítolo, sostuvo días atrás que la modificación del domicilio de la AFA no había sido aprobada por el ente regulador. Tras el informe que recibió de los contadores de la casa madre del fútbol argentino y de la Superliga, Vítolo dijo que no le recomendará por ahora al gobierno de Javier Milei que avance con la designación de un veedor oficial para controlar las cuentas de la institución que preside Tapia.

La postura de Vítolo puso en alerta a Del Gaiso, de la CC. Es que el titular de la IGJ pasó de hablar de irregularidades contables en la AFA por 450 millones de dólares a relativizar la posibilidad de colocar un veedor oficial para controlar las cuentas de Tapia.

“Llama la atención. ¿Les explican en cinco minutos las ‘irregularidades’ y descartan poner veedores?”, comentó Del Gaiso.