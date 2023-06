La insólita frase de Capitanich para adjudicarse un triunfo frente a un candidato que no alcanza el 1%: “Victoria contundente”

escuchar

El gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, habló el domingo por la noche al comunicarse los primeros resultados del escrutinio provisorio y lanzó una insólita frase respecto de su triunfo en la interna oficialista: “Hemos tenido una victoria contundente dentro del espacio”. El exjefe de Gabinete de Cristina Kirchner aventajaba a su adversario y lideraba el Frente Chaqueño por un 99,7% de los votos respecto de los, 0,3% que obtuvo Walter Espinoza con más del 30% de las mesas escrutadas.

Capitanich buscó enfocarse en la PASO oficialista, aunque allí nunca hubo dudas sobre su triunfo. Fue un esfuerzo dudoso para quitarse el peso de la derrota en la suma de votos de ambas coaliciones, que fue el dato relevante de este domingo.

“En virtud de que el escrutinio provisorio se extiende por la multiplicidad de boletas, entendemos que nuestras primarias están absolutamente definidas con más del 99,7% de los votos”, dijo el gobernador que dirige la provincia desde hace tres mandatos consecutivos. “Además, como viene ocurriendo, en mi caso he ganado todas las internas y primarias, esta no es la excepción, y fuimos la lista más votadas, y la de diputados también la más votada”, se ufanó.

Jorge Capitanich: "Gané las elecciones en nuestro espacio"

Lo aplaudieron un puñado de funcionarios y militantes, que cantaban “te queremos, Coqui, te queremos”.

“Lo que quiero transmitir es que efectivamente en las listas individuales duplicamos al que nos sigue de Juntos por el Cambio. Pese a que no podemos saber el resultado final sí se suman los dos precandidatos respecto a Juntos por el Cambio”, señaló. En su aparición nocturna, en la sede del PJ provincial, no hizo ninguna alusión a la desaparición de Cecilia Strzyzowski

“También hubo muchas impugnaciones que deberán ser resueltas por el tribunal electoral”, dijo y agregó: “Lo importante es que la democracia se fortalezca con cada elección y la participación de la ciudadanía”.

Qué dijo Jorge Capitanich sobre los resultados de las elecciones PASO 2023 en Chaco

El candidato que competía contra el gobernador se define como presidente del Movimiento Siglo 21 y periodista en su Twitter y agrega que es “fana de Boca y de Chaco”.

El mensaje de Jorge Capitanich, en medio del caso Cecilia Strzyzowski

El candidato oficialista apuntó contra las críticas que recibió por el caso Cecilia Strzyzowski, aunque sin mencionar a la joven. “Así como tenemos un corazón grande para entender el dolor ajeno, con nosotros tienen que tener cierta consternación por el daño que provocan”, dijo al respecto.

“No deben existir los sistemas de agresiones permanentes, porque no es constructivo para la democracia ni para la sociedad. Somos personas de carne y hueso”, sentenció.

Y añadió: “Nada es gratis en la vida y sabemos cómo sufren nuestras familias con las calumnias y mentiras. Esto debe formar parte de un proceso de análisis. He sido injuriado y atacado vilmente, pero siempre he tenido una actividad de corazón de no responder. Ojalá de cara a las elecciones se dediquen a proponer y no atacar”.

