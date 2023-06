¿Qué dijo Jorge Capitanich sobre los resultados de las elecciones PASO en Chaco?

escuchar

Jorge Capitanich habló sobre los resultados en las elecciones PASO de este domingo 18 de junio en Chaco. Con un escrutinio lento y con el 25,96 por ciento de las mesas procesadas, el mandatario provincial apareció pasadas las 23 e hizo hincapié en que su lista individual duplicó a la que le sigue de la oposición.

“En virtud de que el escrutinio provisorio se extiende por la multiplicidad de boletas, entendemos que nuestras primarias están absolutamente definidas con más del 99,6 por ciento de los votos”, comenzó a decir el actual gobernador de Chaco, que busca ser electo por cuarta vez como máximo ejecutivo en la provincia.

Jorge Capitanich: "Gané las elecciones en nuestro espacio"

Luego, siguió: “Además, como viene ocurriendo históricamente, en mi caso desde 1999, he ganado todas las internas y Primarias que tuve, y esta no es la excepción. Nosotros tuvimos la lista más votada y tenemos la lista de diputados, que también fue la más votada”.

En el mismo sentido, hizo referencia a que la fuerza opositora superó al oficialismo, pero remarcó que aún “no se sabe a ciencia cierta cuál va a ser el dato final” y que ese escenario solo podría ocurrir si se suman a los dos precandidatos de Juntos por el Cambio. En el mismo sentido, subrayó: “Efectivamente, respecto de listas individuales, duplicamos en el número de votos a la que sigue, que es de Juntos por el Cambio”.

Asimismo, dejó abierta la posibilidad de que los resultados varíen: “También es cierto que hay muchas impugnaciones, que van a ser resueltas en el escrutinio definitivo por el Tribunal Electoral”.

Por otro lado, en una elección donde la participación rondó el 52 por ciento, Capitanich señaló: “Lo importante es que la democracia en Chaco se fortalece con cada elección, con la participación de toda la ciudadanía. Quiero transmitir un gran reconocimiento a todos nuestros votantes. Muchas gracias por votar”.

El mensaje de Jorge Capitanich, en medio del caso Cecilia Strzyzowski

El candidato oficialista apuntó contra las críticas que recibió por el caso Cecilia Strzyzowski, aunque sin mencionar a la joven. “Así como tenemos un corazón grande para entender el dolor ajeno, con nosotros tienen que tener cierta consternación por el daño que provocan”, dijo al respecto.

César Sena y Cecilia Strzyzowski

“No deben existir los sistemas de agresiones permanentes, porque no es constructivo para la democracia ni para la sociedad. Somos personas de carne y hueso”, sentenció. Y añadió: “Nada es gratis en la vida y sabemos cómo sufren nuestras familias con las calumnias y mentiras. Esto debe formar parte de un proceso de análisis. He sido injuriado y atacado vilmente, pero siempre he tenido una actividad de corazón de no responder. Ojalá de cara a las elecciones se dediquen a proponer y no atacar”.

