Macri reforzó su apoyo público a Milei y señaló a un diputado que votó en contra del veto

Escuchar

Tras acordar el apoyo al veto de Milei a la ley universitaria, Mauricio Macri reforzó este lunes su apoyo a la gestión mileísta. “Hoy nos toca acompañar a quien ha tomado la posta de liderar el cambio, que es el presidente Milei”, dijo desde la Bolsa de Comercio de Córdoba y sumó: “Nos toca hacerlo con generosidad, con altura, con honestidad”. Además, se escudó por el ingresó de dirigentes macristas al Gobierno. “Para aquellos berretas que hablan de cargos, nosotros nunca fuimos por los cargos. El Pro vino a la política para hacer política de otra manera, para que el Estado esté al servicio de la gente y donde -por suerte- la gente nos dio la oportunidad de gobernar y en casi todos los aspectos mejoramos la calidad de vida de la gente”, aseguró.

Extendió así palabras de agradecimiento “a todos los dirigentes de Pro, a los diputados nacionales que han hecho una labor increíble sin ser suficientemente reconocidos”. “Los libertarios son un poquito como una tromba”, lanzó y agregó: “Se han puesto [una causa] al hombro y han posibilitado no solo sostener los vetos que hubieran traído crisis en los mercados seguramente, sino en la Ley Bases”.

“Me honra mi coherencia”, dijo y Macri remarcó también que apoyar al Gobierno es parte de seguir con políticas de cambio. “Hemos estado juntos apoyando con honestidad el rumbo que le dimos a la argentina entre 2015 y 2019, dejando de lado esto de si ‘me conviene o no’”, dijo y ejemplificó: “Hace muchos años lo descubrí y Boca me lo confirmó, cuando decidí no darle la dirección técnica a Maradona... A veces hacer lo correcto por más que no es lo conveniente a la larga vuelve a ser conveniente”.

Se refirió además al apoyo de algunos parlamentarios radicales. “Nuestros primos (por los diputados de la UCR) lo han hecho, algo es algo”, dijo.

Destinó, no obstante, un dardo dirigido al diputado nacional Oscar Agost Carreño, presidente de Pro en Córdoba. “Lamento mucho que el presidente de nuestro partido [Oscar] Agost Carreño vote sistemáticamente en contra de lo que vota su partido. Es algo que extraño que tenemos que resolver en algún momento”, marcó y subrayó: “No puede ser presidente de nuestro partido alguien que no comulga con nuestras ideas”.

LA NACION