La interna entre Kicillof y Máximo Kirchner reaparece en un tironeo por las autoridades del Senado bonaerense

El acuerdo al que llegaron el gobernador Axel Kicillof y el diputado Máximo Kirchner para anudar una lista única y evitar una elección interna en el Partido Justicialista bonaerense no tiene más alcance que el partidario. El entendimiento, logrado a principios de mes, por el que Kicillof asumirá la presidencia del justicialismo de Buenos Aires, no derrama sobre otros aspectos de la interna entre kicillofistas y cristinistas, y un nuevo episodio de esa saga de disputas se avecina.

Se trata de la definición de las autoridades del Senado provincial, Cámara que preside la vicegobernadora Verónica Magario y que en diciembre pasado no logró acuerdos para repartir esos cargos debido a la interna del peronismo. El intento por destrabar la situación será el jueves, en una sesión preparatoria agendada desde el año pasado.

“Solo alcance partidario”, confirmó a LA NACION una fuente cercana a Kicillof al caracterizar el acuerdo sellado con las filas camporistas en el PJ bonaerense, que aún conduce Máximo Kirchner. El resto de las pujas internas se irán definiendo una a una. “La gallina se pela pluma por pluma”, graficó la fuente. En el sector identificado con Máximo y Cristina Kirchner ratificaron que el entendimiento que se anudó en el partido provincial es solo para ese ítem.

Sergio Berni, enojado por el reparto de las vicepresidencias del Senado bonaerense Hernán Zenteno - LA NACION

En el almanaque, el jueves 26 de febrero aparece como una fecha en la que el estado de la interna peronista volverá a exhibirse. Deben definirse las seis vicepresidencias del Senado provincial, un punto que no se pudo destrabar el 8 de diciembre, en la sesión en la que asumieron los nuevos legisladores electos en septiembre.

Esa reunión legislativa incluyó el enojo de Sergio Berni, flamante senador provincial, que impugnó las licencias aprobadas para el peronista Gabriel Katopodis y el libertario Diego Valenzuela, en una maniobra que se interpretó como expresión de descontento por la falta de acuerdo por las autoridades.

El exministro de Seguridad negó que se debiera a eso y argumentó que lo hizo porque los nuevos senadores no están habilitados para aprobar licencias.

Verónica Magario, titular del Senado bonaerense Captura

La vicepresidencia primera del Senado es un puesto apetecible para las distintas vertientes del peronismo. Con la conformación anterior de la Cámara, estaba a cargo de Luis Vivona, líder del peronismo en el distrito de Malvinas Argentinas, que pasó a ser diputado provincial. El vicepresidente primero del Senado es el tercero en la línea de sucesión del gobierno provincial, detrás del gobernador y el vicegobernador.

A fines de 2025, los nombres que se barajaban para ese lugar eran los de los senadores Mario Ishii, Berni y Malena Galmarini, respaldados por distintos sectores del peronismo.

Si bien la pelea central se produce dentro del justicialismo, otras fuerzas intentarán quedarse con representación en los cargos de conducción del Senado provincial. Según pudo saber LA NACION de una calificada fuente libertaria bonaerense, La Libertad Avanza considera que le corresponden las vicepresidencias tercera y sexta.

Los exlibertarios comandados por Carlos Kikuchi cuentan con la vicepresidencia quinta, en manos del propio Kikuchi, exarmador político de Javier Milei.

Carlos Kikuchi, en el centro, uno de los exlibertarios que aspiran a una de las vicepresidencias del Senado bonaerense

El escenario se vislumbra complejo para el reparto en el peronismo. “Se están matando para ver quién se queda con qué”, señaló un hombre del Frente Renovador. “Todavía no hay nada. En los próximos días, se generará algún acercamiento para ir definiendo los nombres para los cargos en disputa”, aportó un senador de Unión por la Patria. Una fuente cristinista de la Legislatura definió el clima como de “incertidumbre”.

“Están intentando sesionar el 26, pero no veo que haya acuerdos. Ellos siguen con problemas”, dijo a LA NACION un dirigente de Pro con experiencia legislativa, al referirse al peronismo.

En la última conformación de la Cámara de Senadores, la vicepresidencia primera era del cristinismo (Vivona); la segunda, de Pro (Christian Gribaudo); la tercera, del cristinismo (Pablo Obeid); la cuarta, del radicalismo (Alejandro Cellillo); la quinta, de los exlibertarios (Kikuchi), y la sexta, de La Libertad Avanza (Daniela Reich).

Otro cargo clave

La Cámara deberá elegir también a un nuevo secretario legislativo. Luis Lata, dirigente del peronismo de La Matanza que ejercía ese cargo, falleció a fines de enero.

La sesión para designar autoridades está programada por Magario desde el 17 de diciembre del año pasado, prevista para la hora 15 del jueves. La interna tuvo un avance en el tiempo transcurrido, al resolver el dilema de la conducción del PJ bonaerense, pero el Senado promete un nuevo capítulo de tensión.