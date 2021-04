La interna oficialista: Máximo Kirchner asume el PJ con perfil bajo y los intendentes puentean a Sergio Berni

Pese a que inicialmente generó mucho ruido interno en el Frente de Todos, la coalición de gobierno, la asunción de Máximo Kirchner al frente del PJ bonaerense tendrá lugar el domingo próximo en un absoluto segundo plano, por decisión del propio diputado y de la dirigencia oficialista que considera que la omnipresencia de la pandemia no deja lugar para lanzamientos políticos.

“¿A la gente le interesa eso? Claramente no. Nuestro quilombo es el Covid y que la situación social siga controlada”, deslizó un intendente del PJ del Conurbano que no parecía muy entusiasmado por la asunción de Máximo. En el entorno del líder de La Cámpora, que ahora tomará la histórica estructura del peronismo provincial, avisaron que no habrá acto, sino “un comunicado, una foto y nada más”.

La llegada del jefe de los diputados oficialistas a la cúpula del PJ bonaerense continuará siendo resistida por el intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, quien argumenta ante la Justicia que su mandato al frente del partido vencía recién en diciembre y ahora aguarda un fallo favorable de la Cámara Nacional Electoral. Aunque ya dejó trascender que está dispuesto a “llegar hasta la Corte Suprema de Justicia”.

Fernando Gray, en el video con mensaje para Máximo Kirchner Captura de video

En medio de este conflicto, que algunos dan por superado, los intendentes del PJ hacen algunos movimientos subterráneos con los que despuntan el “vicio de la rosca política”. En ese tren, unos diez jefes comunales visitaron el jueves al canciller Felipe Solá en el Palacio San Martín, donde los agasajó con un almuerzo. La excusa formal del encuentro fue la presentación de un plan para fomentar las exportaciones de empresas locales.

Pero entre plato y plato, también se habló de política. Solá, que nunca dejó de interesarse por los avatares de la provincia de Buenos Aires, explicó a los intendentes –de las secciones Primera y Tercera del Conurbano- los múltiples problemas que se le presentan al Gobierno para garantizar la provisión de vacunas contra el Covid. Entre otros, lo escucharon Martín Insaurralde, Juan Zabaleta, Mariano Cascallares y Alberto Descalzo.

Los intendentes oficialistas tienen otro motivo de preocupación: la constante suba de los precios de los alimentos, que afecta directamente a las familias de sus distritos y que podría tener impacto en las urnas este año. “Estamos viendo que no le encuentran la vuelta”, reconoció uno de ellos en contacto con LA NACION. Las miradas inquisidoras apuntan en dirección al ministro de Economía, Martín Guzmán.

Sabina Frederic recibió a intendentes del conurbano tras los cruces con el ministro de Seguridad provincial, Sergio Berni Prensa Seguridad

Pero en el Frente de Todos apuestan a contener la protesta que puede generar la inflación con gestos políticos hacia los sindicatos. El propio Alberto Fernández encabezaría mañana un acto alusivo al 1 de mayo, el día de los trabajadores, para ratificar su alianza con la CGT. En forma paralela, el Presidente pide a gobernadores e intendentes que refuercen los controles para restringir la circulación de personas ante la segunda ola de coronavirus.

El papel de Berni

Pero la coordinación entre la cartera de Seguridad nacional y la bonaerense, a cargo de Sergio Berni, está lejos de ser la mejor, a tal punto que la ministra Sabina Frederic no tiene diálogo alguno con el médico y ex militar. Aunque en el entorno de la funcionaria subieron la apuesta: “Nosotros hablamos directamente con el jefe, que es Axel (Kicillof)”, afirmaron desde el edificio de la calle Gelly, en Recoleta.

Los intendentes del conurbano, que tampoco están entre los preferidos de Berni, idearon a su vez un mecanismo de contacto directo con la ministra Frederic para coordinar el desembarco de las fuerzas federales, en especial de la Gendarmería, que es “respetada en los barrios”. “Con ella hablamos bien, pero con el amigo…”, dejó sin terminar la frase un jefe comunal en referencia al ministro de Seguridad bonaerense.

El gobernador Axel Kicillof y Sergio Berni

Los mismos intendentes que no pueden ver a Berni participan, sin embargo, de la lista que acompañará a Máximo Kirchner en su desembarco en el PJ bonaerense. El hijo de la vicepresidenta Cristina Kirchner cumplirá el domingo el sueño de su padre Néstor Kirchner, de tomar el control del peronismo de la provincia de Buenos Aires. Aunque lo hará sin festejos por la pandemia que nunca dejó arrancar a la maquinaria oficialista.