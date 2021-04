Hidrovía: la prórroga de la concesión agudizó la interna en el oficialismo

Finalmente, lo que todos veían venir, sucedió. Y el Gobierno prorrogó por 90 días –que posiblemente se extiendan– la concesión de la Hidrovía Paraguay-Paraná, la “ruta del agua” que concentra el 80% de las exportaciones del país y significa un negocio de casi US$200 millones anuales.

La decisión oficial dejó al rojo vivo una interna entre las tribus del oficialismo que ya se cocinaba desde hace tiempo: mientras que el kirchnerismo reclama que el Estado asuma el control de la traza y el cobro de los peajes, Alberto Fernández avanza con una licitación que, por lo demorada, genera nerviosismo entre empresarios, gremios y gobernadores.

El Gobierno firmó la prórroga al filo del vencimiento de la concesión actual, aún cuando Fernández no había definido al sucesor de Mario Meoni al frente del Ministerio de Transporte. La Hidrovía está hace 25 años en manos de una sociedad integrada por el grupo EMEPA (de Gabriel Romero) y la belga Jan de Nul. Los pliegos de la nueva licitación ni siquiera están culminados, porque faltan los estudios de impacto ambiental a cargo de un grupo de universidades, entro otros pasos burocráticos.

“No pensaron en poner en marcha una transición hasta que se culmine la licitación, que llevará tiempo. Quienes decían que no iban a prorrogar la concesión actual eran la Casa Rosada y el Ministerio de Transporte”, cuestionó un portavoz del kirchnerismo que transmitió el clima que se vive en el Senado.

Cortocircuitos

Tal como reveló LA NACION, el jefe de los senadores oficialistas, José Mayans (Formosa), se reunió con el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa (jefe político de Meoni), para pedirle que no se prorrogara la concesión actual. Este miércoles, el senador Jorge Taiana (Frente de Todos) verbalizó el enojo del kirchnerismo en Twitter. “A un día del vencimiento, nos enteramos que se prorroga por 90 días la concesión a la empresa Hidrovía SA. No es una buena noticia. La falta de previsión impidió que se hayan preparado los estudios y el marco legal futuro”, publicó.

Hoy en el Boletín oficial el gobierno prorroga por 90 días la concesión a la empresa Hidrovia S.A y eso no es una buena noticia. Abro hilo. — Jorge Taiana (@JorgeTaiana) April 29, 2021

En el Gobierno intentan minimizar los cortocircuitos internos. “Son voces que no representan a todo el espacio. Difícilmente se pueda realizar este proceso sin el acuerdo de Cristina o Máximo”, consideró un portavoz oficial. En Casa Rosada abonaron a la misma teoría. “La Hidrovía no se va a estatizar. No lo quiere Alberto, no lo quiere Massa y tampoco lo quiere Máximo”, aseguraron.

Sin embargo, en el campamento del Instituto Patria presentan a Mayans y a Taiana como los “voceros” por el tema Hidrovía.

Fuentes oficiales señalaron que la prórroga de la concesión forma parte de una serie de instrucciones que Meoni conversó con Fernández antes de su trágico accidente. “El Estado no puede invertir los $50 millones por dragadora que exige el mantenimiento”, señalaron. Y justificaron: ”Lo que se está buscando es hacer una nueva licitación que le dé transparencia a algo que en 25 años no la tuvo”

El de la Hidrovía es un contrato incómodo para el kirchnerismo. Romero, de Emepa, confesó haber pagado coimas por 600.000 dólares para que el gobierno de Cristina Kirchner le renovara a su firma y a Jan de Nul la concesión de la Hidrovía. Se convirtió así en el primer arrepentido de la causa cuadernos.

Primera reunión del Consejo Federal Hidrovía Ministerio de Transporte

Los gobernadores involucrados en la traza también están inquietos por el futuro de la Hidrovía. El año pasado el Presidente había anunciado que crearía una “sociedad del Estado” con participación de siete provincias para controlar los procesos de licitación y realizar obras complementarias. Pero finalmente la participación federal será a través de un consejo consultivo y un órgano de control. “Las provincias recibirán obras en sus puertos”, destacaron en Transporte.

Además, el Gobierno le dará participación a la Unidad de Información Financiera (UIF) para ejercer mayor control sobre las cargas de las agroexportadoras, un tema que obsesiona al Instituto Patria.

“Nadie está pensando en prorrogar la concesión que existe. Nadie. Lo que he pedido es que apuren al máximo los tiempos de licitación para que se resuelva”, había dicho Fernández a principios de este año. Los tiempos se quedaron cortos.