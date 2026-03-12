La interna se traslada a la Justicia: Villarruel denunció a Petri por calumnias e injurias tras tildarla de “golpista”

En un nuevo capítulo de la interna del oficialismo, la vicepresidenta Victoria Villarruel denunció ayer al diputado nacional Luis Petri por “calumnias e injurias”. El exministro de Defensa la había acusado de ser “golpista” y de confabularse con la oposición. La presentación fue radicada en la Justicia criminal y correccional federal.

El conflicto se desató tras el discurso de Javier Milei en la Asamblea Legislativa del 1 de marzo. Durante la transmisión oficial, Villarruel apenas fue enfocada por las cámaras. En uno de esos momentos, el Presidente sugirió que sectores de la oposición -y también “propios”- habrían intentado “abrazar el sillón de Rivadavia”, en una alusión que fue interpretada como dirigida hacia ella.

Victoria Villarruel durante su visita a Expoagro 2026 en San Nicolás Marcelo Manera

“Villarruel es la persona más institucionalista de este país”, respondieron cerca de la titular del Senado, aunque evitaron escalar públicamente el conflicto. De hecho, la vicepresidenta intentó bajarle el tono cuando fue abordada por la prensa en Expoagro. “Este tipo de novelas le permiten al periodismo seguir hablando de algo que no tiene importancia”, afirmó. Minutos después, en la carpa institucional de la muestra, agregó que sería “prescindente de internas políticas”.

Pese a esas declaraciones, Villarruel avanzó con una denuncia contra Petri y también contra los periodistas Pablo Rossi y Eduardo Feinmann, ambos de A24, por haber replicado y comentado las acusaciones del exministro.

“Acá también hay una guerra monumental y a muerte, que se ha desatado con la vicepresidenta. Ya no es que dicen que dicen que es una golpista, sino que se lo dicen en la cara. La guerra empezó con Petri. Pero en realidad empezó el otro día, cuando el Presidente abrió la puerta en el Congreso”, afirmó Feinmann en diálogo con Rossi la semana pasada.

Villarruel usó su celular durante el discurso de Milei en la Asamblea Legislativa

En una entrevista televisiva en TN, Petri sostuvo que Villarruel jugó a favor de la oposición y que “apostó por el fracaso del Gobierno”. “Ha estado fuera de lugar dos años. No me sorprende [el gesto con el teléfono]. Cuando el Presidente habló de ‘aquellos que desde la oposición y el Gobierno se relamen por sentarse en el sillón de Rivadavia’, hizo alusión a una vicepresidenta que no estuvo a la altura de las circunstancias”, afirmó.

El diputado mendocino fue más allá y cuestionó la decisión de Villarruel de habilitar el funcionamiento del Senado durante el tratamiento de iniciativas impulsadas por la oposición. “Si te ofrecés a la oposición para abrir el Congreso y debatir leyes que hieren el programa económico del Gobierno, ¿en qué te convertís?”, planteó. “Debe haber pensado en ser presidenta. Creo que apostó al fracaso de nuestro gobierno. Abrió el Senado para que la oposición hiciera de las suyas”.

Las declaraciones de Petri se viralizaron en redes sociales y llegaron hasta Villarruel, que respondió a través de su cuenta en X. En una de esas intervenciones cuestionó la gestión del exministro al frente del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (Iosfa).

“Preocupante que no responda aún por el vacío que dejó en Iosfa y qué hizo su funcionario mendocino”, escribió la vicepresidenta en referencia a la situación financiera de la obra social militar, que arrastra una deuda cercana a los $200.000 millones.

La crítica de Villarruel a Petri

Según afirmó, esa situación “dejó a cientos de miles de militares y familias sin atención médica en los confines del país”. Y añadió: “Antes de divagar y comentar como una vecina chusma, debería ubicarse y ver cómo afronta judicialmente lo que parecería ser un desfalco de la obra social de los militares y sus familias”.

La vicepresidenta también respondió a usuarios que le preguntaron por el deterioro de su relación con Milei y Petri, con quienes integró la fórmula presidencial de La Libertad Avanza en 2023. “A Petri lo conozco por sus cosplays y por los trencitos de la alegría con el presidente Milei. Y por el vaciamiento de Iosfa y los sueldos más bajos de todas las fuerzas”, escribió.

Ante otro comentario que le sugería renunciar, Villarruel contestó: “Eso quieren. Mi renuncia. Pero no se les va a dar. El 10/12/27 hasta esa fecha ocupo con honestidad mi cargo. Al que no le gusta vota lo que quiere en el próximo turno”.

Horas después, Petri replicó uno de esos mensajes y redobló la apuesta. “A vos te conozco por golpista”, escribió el diputado mendocino.

La respuesta de Petri a Villarruel en X