El candidato a jefe de Gobierno del Frente de Todos, Matías Lammens, aseguró que en caso de ganar las elecciones en la Ciudad incorporaría a su gabinete a funcionarios de Cambiemos y cuando se lo consultó sobre Horacio Rodríguez Larreta sugirió: "Sería un gran ministro de Obras Públicas".

Lammens habló durante una charla con periodistas en la que presentó sus políticas de transparencia para la Ciudad de Buenos Aires, incluida la creación de una Oficina Anticorrupción en manos de la oposición.

Lammens es el candidato local de la fórmula presdiencial que encabezan Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Cuando le preguntaron cómo se explicaban estas políticas anticorrupción con la expresiudenta juzgada como jefa de una asociación ilícita, Lammens respondió: "La corrupción no tiene que ver con las ideas, y si con las personas. hay que ser cautos y esperar que se pronuncie la justicia".

"Esto no es una diferenciación [del kirchnerismo] es manifestar cómo vamos a gobernar si nos toca ganar", dijo el presidente de San Lorenzo durante la charla desarrollada en el quincho de su distribuidora de vinos de Boedo, donde ocupa un lugar destacado un banco del Viejo Gasómetro, entregado a socios que hicieron un importante aporte económico para la compra del predio en el que se reinstalaría el estadio del club.

A pesar de estas expresiones, cuando le preguntaron sobre el uso de aviones oficiales para ir a actos políticos por parte de los candidatos del Frente de Todos, aseguró. "No me gusta, soy claro y severo con la utilización de fondos públicos. Cuando uno administra la plata del Estado debe ser responsable. En 7 años en San Lorenzo nunca el club me pagó un avión o un hotel", afirmó. Aunque luego matizó. "Hay que ver desde dónde volaban cada uno, si tardaban demasiado tiempo o no tenían posibilidad de hacer conexiones".

Lammens dijo que en caso de ser gobierno abriría su gabinete a la oposición y cuando le preguntaron a quién convocaría mencionó al actual jefe de Gobierno de Cambiemos. "Hay que incorporar no solo a los propios, sino a los mejores", dijo. ¿Incluye a Larreta? "Sería un gran ministro de obras públicas", ironizó.

- ¿Y usted aceptaría ser ministro del gabinete porteño de Cambiemos?

-No de ningún modo, me ofrecieron cargos de mayor jerarquía en la Ciudad y dijo que no, contestó.

Acompañado de Cecilia Segura, presidenta de la auditoría de la Ciudad y precandidata del Frente de Todos, Lammens planteó tres iniciativas vinculadas con la transparencia para Buenos Aires:

- la creación de una Oficina Anticorrupción en manos de la oposición

- la creación de una fiscalía especializada en delitos contra la administración pública

- el fortalecimiento de la Auditoría de la Ciudad, de modo que los auditores puedan promover denuncias aún cuando no tengan mayoría en los dictámenes sobre irregularidades.

El día después de la elección

Lammnes dijo que en caso de no ganar las elecciones, seguirá en política y que en caso de que Alberto Fernández gane y le ofrezca algún cargo en el gabinete nacional, lo evaluará.

El candidato se mostró confiado en forzar un ballottage en al Ciudad. Para eso debe lograr que Rodriguez Larreta no llegue al 50 de los votos en primera vuelta. Y luego aspira a ganar en segunda vuelta.Cree que "de acá a las elecciones de octubre se deteriorá aún mas la situación económica", lo que terminará "tirando para abajo" los votos de Mauricio Macri y de su candidato porteño.

"Horacio va a sacar menos votos que en las PASO y a nosotros nos va a ir mejor", se entusiasma. "Hay cosas que se hicieron bien en la Ciudad, pero la crisis se los llevó puestos", diagnostica.

Analiza que el resultado de las elecciones en Mendoza, donde ganó el candidato de Cambiemos y eso le dio aire al gobierno nacional, "se consume en quince minutos porque a la buena noticia la matan el indice de pobreza o la inflación".