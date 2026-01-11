La última foto familiar de Mauricio Macri con Juliana Awada antes de confirmar su separación

Este domingo se confirmó la separación de Mauricio Macri y Juliana Awada. Según pudo saber LA NACION, la relación de 15 años llegó a su fin en diciembre, aunque ambos decidieron compartir las Fiestas juntos, escena que plasmó el expresidente argentino desde su cuenta de Instagram con un posteo familiar y cálido.

El último posteo de Mauricio Macri junto a su familia antes de darse a conocer la separación con Juliana Awada (Fuente: Instagram/@mauriciomacri)

En la foto que compartió Mauricio Macri en su cuenta de Instagram se lo vio en la mesa navideña mientras que sus hijas lo abrazan y a un lado, sonriente, Awada intenta acomodar una vela roja encendida. “Feliz Nochebuena y feliz Navidad”, escribió. Ese fue su último mensaje de la mano de quien era su pareja, hasta antes de darse a conocer la noticia de la separación.

Juliana Awada se refugió en un entorno campestre y montañoso tras su separación de Macri (Fuente: Instagram/@juliana.awada)

Mientras se confirmó la ruptura matrimonial, la empresaria de 51 años añadió a las historias de su propio perfil de Instagram fotos desde la Patagonia, en la que posó en un bote con sus hijas y un lago de fondo. Luego hizo lo mismo en un entorno de montañas y campo. Su mensaje fue claro y eligió el silencio y el resguardo con su círculo más íntimo en este momento.

Awada compartió fotos desde el sur mientras se conoció la noticia de su ruptura matrimonial (Fuente: Instagram/@juliana.awada)

La pareja se conoció en 2009 en el Ocampo Wellness Club de Barrio Parque. La primera cita la tuvieron en una cena privada y luego de coincidir en varios aspectos, disfrutaron de un fin de semana en Tandil, ciudad natal de Macri. Tras unos meses de noviazgo, formalizaron públicamente su relación y ambos se mudaron juntos. En noviembre del 2010 se casaron en la localidad serrana. Un año más tarde nacería Antonia, fruto de su amor.

Las postales que Awada compartió en medio de su ruptura matrimonial (Fuente: Instagram/@juliana.awada)

Juliana Awada se convirtió en un pilar importante para Macri durante sus años como Jefe de Gobierno de la Ciudad y luego como Presidente, así lo manifestó años después en diferentes entrevistas. Por el momento, Mauricio Macri eligió también el silencio.