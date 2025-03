La jubilada que fue empujada por un policía volvió a marchar al Congreso: “Quiero libertad y decir lo que siento”

Beatriz Blanco, la jubilada de 81 años que terminó con una herida en la cabeza tras ser empujada por un policía durante la manifestación del miércoles pasado en el Congreso, volvió hoy a marchar y aclaró que desde hace cinco años reclama por un ajuste en sus haberes jubilatorios. “Quiero libertad nada más y decir lo que siento, porque tengo derechos”, manifestó la mujer esta tarde.

“Desde hace cinco años que vengo todos los miércoles”, aclaró Blanco en diálogo con la prensa al llegar a las inmediaciones del Congreso con el objetivo de participar nuevamente de la manifestación convocada hoy en reclamo por un ajuste a los jubilados. “Yo no creo en la política, creo en la libertad, siempre protesté”, agregó luego la mujer, en diálogo con LN+, desestimando así cualquier tipo de militancia partidaria.

Asimismo, Blanco volvió a referirse al altercado que tuvo el miércoles pasado con un efectico de la Policía, que provocó que cayera de espaldas sobre la vereda y terminara con una herida en la cabeza. “Yo no le pegue para nada, quería hablar, pero como tienen un forro dentro de los sombreros no me escuchaba. Pero es mentira que le pegué con el palo, lo toqué nomas para que me escuche. Ahí se dio vuelta y me dio con el palo de él”, explicó sobre lo ocurrido.

Habló la jubilada golpeada por un policía

En las imágenes difundidas del miércoles pasado puede verse como en dicho forcejeo, el efectivo de la PFA se adelantó un paso e hizo hizo caer a Blanco con un rápido movimiento con su brazo. La mujer colapsó, sin la posibilidad de defenderse, mientras otros manifestantes alrededor le gritaban a los policías por la agresión. Rápidamente fue traslada al Hospital Argerich donde fue atendida y dada de alta en el mismo día.

A principios de esta semana, Blanco ya había desestimado la versiones que la vinculaban con un partido político y la acusaban de haber agredido al Policía. “Yo no participo en ningún partido, solo salgo para acompañar a la gente que quiere luchar para conseguir mejoras. Voy a seguir yendo a la plaza siempre y más con mi bastón y con un pañuelo blanco. Con respeto a la señora que inventa cosas (por Bullrich), me gustaría hablar con ella y ver por qué tiene esa maldad que siempre nos presenta problemas tan graves, como lo que pasó con el fotógrafo. Estoy muy afligida porque no podemos seguir con los caprichos que tiene esta mujer”, argumentó este martes en diálogo con Radio con Vos.

En esta oportunidad, Blanco volvió a reclamar ante LN+ que su haber jubilatorio es de $400.000, mientras que el gasto que tiene por medicamentos asciende a $170.000. En tanto, al ser consultada acerca del megaoperativo de seguridad desplegado este miércoles tras los incidentes desatados la semana pasada, la mujer señaló: “Que haya lo que haya, pero que no nos empujen, ni nos golpeen y que nos dejen decir lo que queremos”.

Blanco fue una de los más de 50 heridos que se reportaron el miércoles pasado, entre ellos, el caso del fotógrafo de 35 años Pablo Grillo, herido de gravedad por el lanzamiento de una cápsula de gas lacrimógeno que impactó en su cabeza mientras sacaba una foto en plena manifestación.

LA NACION