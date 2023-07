La Junta Electoral de Juntos por el Cambio no tiene la mayoría para desplazar a Franco Rinaldi

escuchar

A pesar de la polémica que generaron sus dichos, tildados de homofóbicos y discriminatorios por varios de sus socios de la coalición opositora, Franco Rinaldi tiene asegurada su continuidad como precandidato a legislador porteño en la lista de Jorge Macri .

Esto es así porque la Junta Electoral porteña de Juntos por el Cambio no reuniría la mayoría necesaria para votar la separación de Rinaldi de las listas del sector que encabeza Macri como postulante a la jefatura de Gobierno porteño y que competirá, el próximo 13 de agosto, en las elecciones primarias concurrentes de la Ciudad de Buenos Aires.

El órgano electoral está integrado por Fernando Ocampo (UCR), José Pafundi (Coalición Cívica) y Dante Herrera Bravo (Pro), y sus decisiones deben adoptarse por unanimidad.

Si se toma en cuenta que Herrera Bravo responde a Macri y que el precandidato a jefe de Gobierno rechazó la posibilidad de desplazar al precandidato por sus polémicos dichos, el politólogo ya tendría asegurada su participación en las primarias.

Rinaldi fue impugnado ante la Junta Electoral por la presidenta de la UCR porteña, Mariela Coletta, que es aliada de Martín Lousteau, el rival de Macri en la primaria por la jefatura de Gobierno de Juntos por el Cambio.

Mariela Coletta

Tras la presentación de Coletta, ahora es el turno de Rinaldi, que tiene plazo hasta este martes para presentar su descargo de manera formal, más allá de la defensa pública y mediática que viene realizando desde que estalló la polémica por sus dichos, registrados en plena pandemia y reflotados a través de un video que se viralizó.

Rinaldi pidió disculpas públicas, que no conformaron a muchos de los socios de la coalición opositora, diciendo que se trató de una performance artística que no representa su verdadero pensamiento.

“Acepto que pude haberme equivocado, esto es parte de una expresión artística, de un stand up de mi vida anterior.... he hecho radio toda mi vida. Como es un editado, no estoy seguro de cuándo fue la grabación, es un guión”, dijo el influencer y especialista en temas de aviación en su defensa.

Francisco Rinaldi se justificó tras las críticas: “Es un stand up de mi vida anterior”

Ante los embates de sus competidores radicales, Jorge Macri lo respaldó de manera automática y hasta se quejó por lo que calificó como “un mecanismo” de sus rivales que, dijo, “prefieren que la gente no elija”.

“Creo en su pedido de disculpas”, afirmó el precandidato a jefe de Gobierno porteño. “El paradigma ha cambiado, son tiempos distintos. Pero creo que hay un aprendizaje, no hay disculpas sinceras si no hay aprendizaje. Me quedo con esa parte”, agregó.

El precandidato a jefe de Gobierno porteño de Pro salió así al cruce de la ofensiva protagonizada por Lousteau y sus seguidores, que criticaron con dureza los exabruptos de Rinaldi y salieron a pedir la renuncia del politólogo.

“No podemos permitir que Juntos por el Cambio lleve en sus listas a personas que fomenten el odio y la discriminación. Este nivel de violencia lastima profundamente a nuestra sociedad. Tenemos la responsabilidad de ser mejores”, fustigó Lousteau.

La polémica empezó con la publicación de fragmentos de “Café con Franco”, en los que Rinaldi profiere declaraciones de fuerte contenido homofóbico y racista. “¿Qué hago con la Villa 31? Lanzallamas”, se lo escucha decir en uno de los videos.

Horacio Rodríguez Larreta, también cuestionó las palabras del precandidato, pero no avanzó más allá, como si lo hicieron sus socios radicales. “Estoy profundamente en desacuerdo y lo escuché a Jorge Macri también estar en desacuerdo”, dijo el jefe de Gobierno.

Fuentes ligadas a Larreta sostienen que sólo un acuerdo político podría terminar con Rinaldi fuera de las listas, pero que ése es un escenario impensado porque, aseguran, la ofensiva radical pidiendo la cabeza del precandidato no hizo más que endurecer la decisión de Macri de no ceder ante las presiones públicas.

En este escenario, es imposible que el representante del Pro apoye el desplazamiento de Rinaldi y, por lo tanto, la Junta Electoral no tendrá la unanimidad requerida para poder tomar una decisión.