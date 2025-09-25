La Justicia absolvió a Julio de Vido y a Andrea del Boca y el juicio terminó sin condenados

La Justicia absolvió este jueves al exministro de Planificación Federal Julio de Vido del delito de fraude al Estado en la causa que investigó y juzgó el financiamiento estatal de la telenovela “Mamá Corazón”, una producción que nunca llegó a emitirse en vivo.

También fueron absueltos la actriz y productora de la tira, Andrea del Boca, exfuncionarios y autoridades del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) y de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), que mediaron en el esquema de financiamiento investigado.

La decisión fue tomada por los jueces del Tribunal Oral Federal N.º 7, Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli y se comunicó este mediodía en una audiencia realizada vía Zoom, que puso fin al juicio oral iniciado en marzo de este año.

La fiscal León había pedido tres años y medio de prisión para Andrea del Boca

La causa comenzó en 2016. Examinó el circuito por el cual fondos del Ministerio de Planificación, entonces a cargo de De Vido, fueron transferidos a la UNSAM mediante convenios diseñados para producir contenidos audiovisuales. En total, se movieron 344 millones de pesos.

La Unsam celebró a su vez un contrato directo con la productora de Del Boca, A+A Group SRL, y le giró el 76% de los más de 36 millones de pesos destinados a la realización de la telenovela “Mamá Corazón”, de la cual se filmaron 26 capítulos que nunca llegaron a ver la luz.

Parte de la maniobra juzgada fue justamente esta tercerización, que en principio no estaba contemplada en los convenios.

Debate oral por Mamá Corazón, la tira que protagonizó Andrea del Boca que nunca se emitió

En la triangulación también quedó involucrado el Incaa, que firmó convenios con el Ministerio con el mismo fin.

Hoy resultaron absueltos el exdirector de la Unsam, Carlos Ruta; el secretario de la universidad, Maximiliano Schwerdtfeger; los exfuncionarios Luis Vitullo, Alberto García y Nahuel Billoni Ahumada; María Lucrecia Cardoso, Hugo Jorge Nielson, Nadia Jacky y la expresidenta del Incaa, Liliana Mazure.

La encargada de sostener la acusación del Ministerio Público en el juicio fue la fiscal Fabiana León, que había solicitado una pena de cuatro años y medio para De Vido por la autoría del presunto fraude y tres años y medio para Del Boca, por ser partícipe necesaria de la maniobra.

En cambio, por la realización de la miniserie llamada El Pacto, la fiscal no sostuvo acusación.

El TOF 7, sin embargo, no encontró elementos para condenar a ninguno de los implicados. Los fundamentos de la sentencia serán dados a conocer por el mes que viene, en una nueva audiencia.

GNL

Los jueces del Tribunal, la fiscal León y el exministro De Vido volverán a verse las caras el próximo martes, en el veredicto final por el juicio que investigó presuntas irregularidades en la compra de Gas Natural Licuado (GNL) en 2008, durante el primer gobierno de Cristina Kirchner.

Allí, la fiscal León pidió cuatro años y ocho meses de prisión para el exministro De Vido y cuatro años y seis meses para su mano derecha, el exfuncionario Roberto Baratta.