La Justicia advirtió por una modalidad de estafa vinculada a las últimas elecciones

La Justicia electoral advirtió este miércoles por una modalidad de estafa que comenzó a hacerse efectiva en las últimas horas, vinculada a la elección del pasado domingo 26 de octubre.

Según explicaron desde la Cámara Nacional Electoral (CNE), las personas reciben mails que son fraudulentos y que dan aviso a quienes los reciben de supuestas multas por no haberse presentado a votar. Sin embargo, no existe ninguna notificación de este tipo enviada de manera oficial por las autoridades.

“Informamos que está circulando un correo electrónico falso -multas@gob.ar- que simula ser enviado por MI ARGENTINA y que le informa al ciudadano que debe regularizar su situación y pagar la multa por no haber votado. El mensaje insta a que se ingrese a un enlace que sustrae datos del dispositivo de la persona”, avisaron desde la CNE este miércoles, en un comunicado al que accedió LA NACION.

Además, precisaron: “Queremos aclarar que desde la Justicia Nacional Electoral no se envía ningún correo electrónico de esta índole y que la única manera de corroborar la situación del elector es ingresando al sitio https://infractores.padron.gov.ar/“.

Los mails que forman parte de la estafa son remitidos con el correo multas@gob.ar y con el motivo “Multa por infracción de votación”.

Los usuarios deben descartarlo.

En el texto que se les adjudica a las autoridades y que es falso dice: “Hola. Según el registro del Padrón Electoral Nacional se verificó que no asististe a la votación del día 26 de octubre de 2025. De acuerdo con lo establecido por la legislación vigente, corresponde una multa administrativa por inasistencia, la cual puede ser abonada o justificada en línea dentro de los próximos tres días hábiles”.

A continuación, ofrece al receptor del mail “consultar el detalle y regularizar su situación” con un enlace, que es el que les permite robar los datos de la persona que, engañada, clickea en el link.

Por lo tanto, los usuarios no deben hacerse eco de este mensaje.

Así llega el mail fraudulento

Mail falso por supuestas multas por no asistir a votar. Las personas deben descartarlo y no clickear ningún enlace