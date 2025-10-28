La Justicia frenó el traslado de un bingo de Daniel Angelici al municipio de Escobar

La Cámara en lo Contencioso Administrativo de San Nicolás confirmó la suspensión de una polémica resolución del municipio de Escobar que preparaba el terreno para el desembarco de un bingo de Daniel Angelici en Ingeniero Maschwitz, partido de Escobar.

El fallo, firmado por los jueces Marcelo Schreginger y Damián Cebey, ratificó la medida cautelar dictada por la jueza Mónica Ayerbe, que había ordenado frenar la norma municipal hasta que se analicen los eventuales impactos urbanísticos y ambientales del proyecto.

La sentencia destaca que la ordenanza N° 6350/2024 modificó la zonificación de una zona residencial sin haber cumplido los procedimientos previstos por la legislación provincial. En particular, los magistrados remarcaron que una de las parcelas incluidas, la N° 3567, sigue clasificada como residencial exclusiva según la normativa vigente (4812/2010).

Además, el Tribunal recordó que los cambios en el uso del suelo requieren la intervención del Poder Ejecutivo provincial, tal como establece el decreto ley 8912/77, y que el decreto municipal posterior no subsana esa omisión.

En su resolución, a la que accedió LA NACION, la Cámara invocó el principio preventivo ambiental, que habilita medidas para evitar posibles daños aún sin proyecto en ejecución, y subrayó que la autonomía municipal no exime a los municipios de respetar las normas de coordinación provincial y ambiental.

La superficie que habilitó el Concejo de Escobar para desarrollar un Bingo

Una polémica ordenanza

La iniciativa resultó de un acuerdo entre Pro y el PJ de Escobar, que lidera el intendente del municipio, Ariel Sujarchuk.

Con la ordenanza, el municipio apuntaba a generar las condiciones para recibir allí la relocalización del bingo Ramallo, una firma presidida por Fabio Fernández, un hombre ligado a la vida política de Independiente, que opera hoy en la ciudad homónima, a pocos kilómetros de la ruta 9, y que entre sus dueños tiene a Daniel Angelici.

La empresa fue dirigida en el pasado por el propio Angelici, y por un socio suyo en el mundo del juego, Daniel Darío Matuone, con el que compartió directorio en otras firmas, como Desarrollos Maipú SA.

Un grupo de vecinos salió al cruce de la ordenanza y promovió una demanda contra el municipio y el Concejo Deliberante, al argumentar que la velocidad del trámite constituía un “claro atropello institucional y una falta de deliberación democrática”.