La Justicia incorporó el expediente de la herencia del padre de Adorni

El fiscal federal Gerardo Pollicita recibió el informe del expediente judicial relacionado con la herencia que recibió el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, de su padre, fallecido en 2002.

Los documentos de la sucesión del padre de Adorni determinaron que Jorge Eduardo Adorni le dejó al exfuncionario el 33% de un departamento en La Plata y una porción idéntica de un terreno en Daireaux como herencia.

“No hay dinero”, dijeron a LA NACION fuentes judiciales, en relación con los movimientos de dólares en efectivo que se conocieron en la causa por presunto enriquecimiento ilícito contra Adorni. La existencia de la posible incorporación de bienes producto de la sucesión llegó a oídos de la fiscalía por los medios, que solicitó informes para ubicar ese trámite.

El ingreso del edificio del departamento que, en un 33%, habría recibido Manuel Adorni como herencia de su padre, en La Plata Captura

El informe recibido menciona que Adorni recibió el 33 ppr ciento de un terreno en Daireaux y un departamento en La Plata.

La sucesión de Jorge Eduardo Adorni se tramita en los tribunales de La Plata y de ese expediente surge que sus herederos declararon que él tenía, a su muerte, un inmueble modesto en La Plata y un terreno de 690 metros en Daireaux.

El ingreso del edificio del departamento que, en un 33%, habría recibido Manuel Adorni como herencia de su padre, en La Plata

Jorge Eduardo Adorni murió el 21 de agosto de 2002. Tras su muerte se abrió el expediente “Adorni, Jorge Eduardo s/sucesión ab intestato [sin testamento]”, que tramita desde julio de 2006 en el juzgado en lo civil y comercial N° 18 de La Plata

Allí aparecen como herederos el jefe de Gabinete; su hermano, Francisco Jorge Adorni, actual diputado bonaerense, y la madre de ambos, Silvia Pais.

Declararon que al momento de su muerte, Jorge Eduardo Adorni tenía dos bienes inmuebles: el 100% de un departamento en la Avenida 53 N° 448, 9° 6, de la Ciudad de La Plata. Se trataba de un bien propio (no ganancial) y, por eso, se dispuso que debía dividirse en tres partes iguales entre Manuel Adorni, su hermano y su madre.

El ingreso del edificio del departamento de Manuel Adorni en Caballito

Dicho inmueble tenía una valuación fiscal de 593.000 pesos, según la declaración jurada que presentaron el 17 de junio de 2025. Fuentes judiciales informaron a LA NACION que ese departamento está hoy en venta.

El otro bien que componía el patrimonio de Jorge Adorni era un terreno de 690 metros cuadrados en la localidad de Salazar, partido de Daireaux, que Jorge Adorni había heredado de su madre, fallecida en 1993. Tenía una valuación fiscal de 568.000 pesos.

La entrada del lote 380 del country Indio Cua

Pollicita siguió incorporando información al expediente que está analizando para pedir nuevas medidas de prueba en los próximos días.

El juicio sucesorio del padre de Adorni no parece reflejar una fortuna de magnitud.

Adorni, además, publicó en sus redes en 2018 que le había “costado años arreglar todo” lo relacionado con el trámite y dio a entender que su padre le había dejado deudas.

Pollicita sigue recibiendo informes. Aparecieron los resúmenes de la tarjeta de crédito de Adorni con los gastos que realizó durante un viaje a Bariloche, donde se alojó en el Hotel Llao Llao con su familia. También llegaron los comprobantes de los pasajes aéreos.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en la Casa Rosada Presidencia

La documentación en poder de la fiscalía muestra que hubo consumos en el Llao-Llao. No hay constancias aún de quién abonó la estadía del grupo familiar, aunque todo ese viaje, revelado por Clarín, habría costado al menos 10 millones de pesos, si bien aún no hay documentos que avalen esa suma total.

Por lo pronto, sí está acreditado el viaje de la familia Adorni a Aruba. El periplo, que se extendió desde el 29 de diciembre de 2024 hasta el 10 de enero de 2025, incluyó cuatro pasajes por Latam que costaron 1450 dólares cada uno y el monto total −unos 5800 dólares− fue abonado en efectivo.

Originalmente, Latam había informado a la Justicia que los Adorni habían volado en “Business (J)”, pero la compañía hizo una nueva presentación en los tribunales en la que dijo que, en realidad, volaron en “Premium Economy”, una categoría con “mayor espacio” que en la clase “Turista” y “embarque prioritario”, según la web de la empresa.

La Dirección Nacional de Migraciones no registraba el destino, sino un vuelo de ida a Perú y otro de vuelta de Ecuador, pero en aquel momento no había, como ahora, vuelos directos.

Los investigadores sumarán el viaje a la lista de erogaciones del jefe de Gabinete, que es investigado por un presunto enriquecimiento ilícito. Por estas horas, en la fiscalía trabajan para tener más detalles sobre el viaje, comenzando por los costos de estadía en el hotel. Además, están bajo la lupa otros viajes realizados por el ministro coordinador del gabinete de Javier Milei.

En la información recabada hasta ahora en la causa consta que Adorni obtuvo un préstamo en efectivo de 100.000 dólares que utilizó para adquirir la casa en el country Golf Club Indio Cua, de Exaltación de la Cruz, y la hipoteca de 200.000 dólares para la compra del departamento en Caballito, donde vive. Para la primera oposición habría abonado 20.000 dólares en efectivo. Para la segunda, 30.000 dólares.

Pero, además de esos gastos y los viajes bajo la lupa, el contratita que refaccionó la casa del country declaró bajo juramento haber recibido US$245.000 en efectivo del propio Adorni, sin factura.