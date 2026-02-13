La Justicia ordenó que Cristina Kirchner vuelva a cobrar una pensión millonaria: cuánto recibirá por mes

La Sala 3 de la Cámara Federal de la Seguridad Social ordenó en las últimas horas la restitución de la pensión por la muerte del expresidente Néstor Kirchner a favor de su esposa, la extitular del Ejecutivo Cristina Kirchner.

El fallo fue firmado por los magistrados Sebastián Russo y Juan Fantini y obliga a la Anses a retomar los pagos mensuales. La medida judicial tiene vigencia mientras transcurra el juicio principal por la quita de los beneficios de privilegio.

Cuánto recibirá por mes

Si bien no se confirmó una actualización del monto, según los últimos registros oficiales, la exmandataria, que cumple prisión domiciliaria por la causa Vialidad, percibiría una suma mensual de $9.658.606,27 netos.

Este cálculo toma como base los valores de noviembre de 2024, fecha en la cual el organismo previsional interrumpió los pagos.

En aquel período, la asignación específica por el fallecimiento de su esposo alcanzó los $15.609.453,32 en bruto. El importe de bolsillo para esa prestación fue de $12.498.443,49. Esa cifra contempló un suplemento por zona austral que la Anses denunció por irregularidades en el domicilio declarado.

Sin ese adicional por residencia en el sur, el haber neto liquidado hace 15 meses quedaba en $9.658.606,27. Los montos finales para el esquema actual dependen de mecanismos de actualización que no son públicos.

Los jueces desestimaron, por el momento, la devolución de la asignación vitalicia personal como expresidenta.

Los argumentos

En la sentencia dictada por la Cámara, el juez Russo sostuvo en su voto (al que adhirió Fantini) que “corresponde otorgar prevalencia al carácter alimentario del derecho cuya tutela se persigue y a la situación de desprotección en la que queda colocada la actora como consecuencia de la decisión adoptada por el organismo” (en referencia a la resolución de la Anses que dispuso la baja).

El escrito agrega que esa decisión administrativa “priva a la actora de ingresos de naturaleza alimentaria”.

Reacción de Ocaña

La legisladora Graciela Ocaña, del partido Confianza Pública, cuestionó el accionar de la Justicia previsional y afirmó: “Lo increíble es que la condenada alude razones alimentarias, cuando todos sabemos que la señora es millonaria. Esto habilita una vía para que el Estado le tenga que pagar un dineral que resulta obsceno para cualquiera”.