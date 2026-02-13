Despegó el cohete de la NASA y Space X Crew-12 que se dirige a la Estación Espacial

La Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA) y la compañía del empresario Elon Musk, SpaceX, concretaron este viernes el despegue del Crew-12, que transporta a cuatro astronautas a la Estación Espacial Internacional desde el Complejo de Lanzamiento Espacial 40 en Cabo Cañaveral, Florida. Esta misión representa un paso crucial en el programa de vuelos espaciales tripulados comerciales de la agencia y debió adelantarse luego de que el 15 de enero se produjera la primera evacuación por razones médicas en la historia.

despegó el cohete de NASA y Space X

La comandante Jessica Meir, el piloto Jack Hathaway (ambos estadounidenses), la astronauta francesa Sophie Adenot y el cosmonauta ruso Andrey Fedyaev son los cuatro tripulantes de la misión Crew-12, informaron desde la agencia en sus redes sociales.

Las astronautas de la NASA Jessica Meir y Sophie Adenot (Jim WATSON / AFP) JIM WATSON - AFP

El despegue fue pasadas las 7.15 (horas argentina) y la NASA ofreció una cobertura en vivo del lanzamiento desde las 5.15, lo que permitió a audiencias de todo el mundo seguir de cerca el minuto a minuto.

El cohete de la NASA y Space X Crew-12 que se dirige a la Estación Espacial John Raoux - AP

La misión Crew-12 es de particular importancia, ya que será el duodécimo vuelo rotacional de tripulación de SpaceX a la estación espacial y la decimotercera misión tripulada en el marco del Programa de Tripulación Comercial de la NASA.

Los astronautas de la NASA JIM WATSON - AFP

Los astronautas a bordo de la cápsula Dragon iniciarán una rotación de ocho meses en el laboratorio orbital, donde llevarán a cabo una serie de experimentos científicos, como ecografías de sus vasos sanguíneos para investigar cambios en la circulación e investigación relacionada con las bacterias que causan neumonía. También realizarán un simulacro de aterrizaje en la Luna para evaluar cómo los cambios repentinos de gravedad afectan al ser humano.

Vista del momento del lanzamiento JIM WATSON - AFP

Su llegada devolverá a la estación a su complemento completo de siete tripulantes, tras el regreso de la Crew-11 en enero por una situación médica de uno de los astronautas. Si bien nunca se reveló la identidad de la persona afectada ni su dolencia por motivos de privacidad médica, las autoridades sí confirmaron que se encontraba estable. Fue a raíz de esto que la misión Crew-12 se adelantó, porque la estación tenía escasez de personal.

El despegue fue pasadas las 7.15 (horas argentina) JIM WATSON - AFP

La NASA insistió en que necesita una sólida presencia de tripulación ya que es crucial para maximizar la productividad en el laboratorio orbital, cuyos funcionamiento y mantenimiento cuestan al año US$3000 millones. Entonces, tener solo tres tripulantes, según la administración, limita la cantidad de investigaciones que se pueden hacer.

La Estación Espacial Internacional es un ejemplo de cooperación multinacional entre Estados Unidos, Rusia, Europa y Japón que se mantiene habitada de forma continua desde el año 2000.

Estación Espacial Internacional NASA - NASA

Representa uno de los pocos ámbitos de cooperación bilateral que aún perduran entre Washington y Moscú, ya que ambas naciones se turnan para el transporte de ciudadanos de un país en las naves del otro.

Situada a 400 kilómetros de altura, sirve como banco de pruebas para futuras misiones que buscan llevar humanos a la Luna y a Marte. Sin embargo, el centro tiene fecha de caducidad: se prevé que deje de funcionar después de 2030. En ese momento, la estación descenderá de forma gradual hasta su desintegración sobre el Punto Nemo en el Pacífico, un área remota conocida como el cementerio de naves espaciales.