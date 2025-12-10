La Justicia realiza nuevos allanamientos en empresas y en una caja de seguridad de Sur Finanzas

La Justicia activó una nueva tanda de allanamientos en la causa que investiga por presunto lavado de dinero a la financiera Sur Finanzas y a su dueño, Ariel Vallejo, vinculados comercialmente a la AFA y a su presidente, Claudio “Chiqui” Tapia.

En total, se ordenaron 7 procedimientos en la Capital Federal, sobre oficinas y sedes vinculadas a distintas sociedades vinculadas a la empresa de Vallejos, como Minella Stadium S.A, Pro Entertainment S.A. y Roma Inversiones S.A.

Además, se dispusieron otros dos procedimientos en el partido de Lomas de Zamora: uno de ellos tiene como objetivo una caja de seguridad de la sucursal Sur Finanzas, ubicada sobre la avenida Hipólito Yrigoyen.

El otro operativo se dispuso sobre un domicilio legal de la firma Neocam S.A.S., donde funcionaría un comercio de joyería y compra de oro con el nombre de fantasía “Lilian”, administrado por la pareja de Ariel Vallejo, Maite Lorenzo.

La investigación que lidera la fiscal federal Cecilia Incardona nació como una causa por lavado de dinero donde están investigados exdirectivos del club Banfield y se potenció con la denuncia que hizo la Dirección General Impositiva (DGI) contra el financista Vallejo, cercano al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia.

La presentación de la DGI señalaba movimientos millonarios de varios clubes de Primera División y del Ascenso desde la firma investigada.

Ayer, el juez Luis Armella ordenó más de 30 allanamientos, operativos que incluyeron a la sede de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), a las oficinas de la Superliga, y a 18 clubes de Primera y del Ascenso.

Entre ellos Racing, San Lorenzo, Independiente, Argentinos Juniors y Barracas Central, Banfield, Deportivo Armenio, Acassuso, Brown de Adrogué, Defensores de Glew y Excursionistas.

Ayer, en una causa paralela que investiga la titularidad de una fastuosa quinta en Pilar, el juez Daniel Rafecas prohibió salir del país, inhibió bienes y congeló cuentas bancarias de Luciano Pantano, Ana Conte y la firma Real Central SRL, titulares de la propiedad y presuntos testaferros de Tapia.

La empresa también es propietaria de al menos 59 vehículos, autos y motos, muchos de alta gama, antiguos y de colección, según la información que llegó al juzgado.