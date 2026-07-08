La Justicia rechazó un pedido de Alberto Fernández para que se anule la causa por violencia de género: se encamina al juicio oral

Alberto Fernández sufrió un nuevo revés en la causa por presunta violencia contra su expareja Fabiola Yañez. La Cámara Federal rechazó este miércoles uno de sus planteos y convalidó todo lo actuado en la causa.

Con su decisión, la Cámara allanó el camino del caso hacia el juicio oral. Desde abril del año pasado, Fernández cuenta con procesamiento confirmado por agresiones y maltratos contra la ex primera dama.

Sin embargo, dos de los tres jueces que hoy validaron el desarrollo del caso ordenaron también producir nuevos elementos de prueba en la causa y, bajo esa luz, “reevaluar la situación” del expresidente.

Los camaristas Farah, Boico e Irurzun Archivo

En su presentación ante la Cámara, Fernández había pedido que se anularan las actuaciones con el argumento de que el juez que las instruyó, Julián Ercolini, terminó apartado por la Cámara de Casación. La relación entre el juez y el expresidente fue cambiante y se remonta hasta la época en la que ambos compartían cátedra como profesores de la UBA.

Pero hoy la Sala I de la Cámara volvió sobre aquel mismo fallo de la Casación en el que, si bien se corría a Ercolini por un pedido del expresidente, se advertía que todo el recorrido del expediente quedaba a resguardo.

“La respuesta a las objeciones de Fernández está dada en el mismo fallo de la Casación, que puso expresamente un límite a las consecuencias procesales del apartamiento decidido, consignando que ello era ‘sin perjuicio de la validez de los actos cumplidos’”, marcó el juez Eduardo Farah.

Con el apartamiento de Ercolini, la causa quedó en manos del juez Daniel Rafecas.

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