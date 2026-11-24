El titular del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N° 1, Rodolfo Ariza Clerici, sobreseyó a la diputada libertaria Lilia Lemoine por las agresiones contra Ian Moche, un niño de 13 años con autismo, y su madre, Marlene Spesso.

La sentencia fue apelada por la querella de Moche y Spesso, representada por Andrés Gil Domínguez, pero no por el fiscal Hernán Biglino.

El 4 de noviembre, durante una audiencia multipropósito, Ariza Clerici hizo lugar al planteo de Juan Ignacio Haiquel, defensor de Lemoine, respecto del reclamo por atipicidad de la contravención de maltrato agravado (por ser en perjuicio de un menor de edad y con discapacidad). El abogado sostuvo que los hechos imputados eran expresiones alcanzadas por la libertad de expresión y que habían sido formuladas en el contexto de una controversia política y pública.

La diputada Lilia Lemoine Comunicación Diputados

El juez defendió la libertad de expresión y consideró: “Aun tratándose de expresiones agresivas, ásperas y hasta vulgares, no constituían descalificaciones personales gratuitas o carentes de conexión con el reproche formulado, sino una forma particularmente áspera de expresar una crítica identificable. Por ello, entendió que no se encontraban reunidos los requisitos de adecuación típica”, recoge el acta de la audiencia.

En cambio, rechazó el planteo de Lemoine sobre la inmunidad parlamentaria.

En diálogo con LA NACION, Gil Domínguez, representante de Spesso y Moche, dijo que se trata de un “fallo irrazonable”. “Los dichos de Lemoine no se vinculan con una cuestión de interés que enriquezca el debate público”, afirmó, objetando una sentencia basada en la defensa de la libertad de expresión.

Durante la audiencia de inicios de noviembre, el letrado hizo referencia a la declaración testimonial que realizó el niño bajo la modalidad de Cámara Gesell, el 28 de octubre pasado. Argumentó que allí quedaron reflejados los efectos de los ataques de Lemoine, entre ellos “su deseo de abandonar el activismo, la cancelación de actividades, las dificultades para participar en programas y las afectaciones a su vida personal y familiar”.

Ian Moche Ignacio Amiconi

Tanto Gil Domínguez como el fiscal Biglino y la asesora tutelar Carolina Becerra habían solicitado en la audiencia del 4 de noviembre el rechazo de los planteos de Lemoine.

La causa se inició por una denuncia de la diputada Marcela Pagano y analiza distintas declaraciones de Lemoine contra Moche y su madre. En febrero, Lemoine, figura cercana al presidente Javier Milei, sostuvo que Spesso lleva a su hijo a los medios de comunicación “haciéndolo actuar de autista” y puso en duda la condición de Moche. En redes también dijo que la madre “sigue usando al hijito para figurar” y se preguntó si sufre de “Munchausen” [por Münchhausen], el invento de síntomas para simular la enfermedad de un niño. Finalmente, en mayo, afirmó que Spesso “abusa de su hijo” y que “lo utiliza”. “Yo creo que es explotación de menores lo que hace”, señaló.

Apelación

La querella apeló el 9 de noviembre la sentencia del juez Ariza Clerici. La asesora tutelar también recurrió el fallo. Aún no fue asignada la sala de la Cámara de Apelaciones.

Para Gil Domínguez, el juez le dio mayor peso a la libertad de expresión de Lemoine que a los derechos fundamentales y humanos de Spesso y Moche. En la solicitud de apelación, sostiene que el magistrado privilegió un “riesgo hipotético para la libertad de expresión de la imputada frente a una afectación concreta de los derechos de las víctimas”.

Asimismo, el letrado señala que Ariza Clerici no ponderó con el peso que realmente tiene el interés superior del niño ni la situación de persona discapacitada.

Andrés Gil Domínguez

Como hizo en la audiencia, Gil Domínguez retoma en el escrito la declaración de Moche en la Cámara Gesell, sobre la que dice que “surge de forma concreta, real y directa la existencia de un daño a su persona y un menoscabo y restricción de los derechos invocados”.

Además, afirma que el juez “no explica de manera razonable y proporcional” por qué las agresiones de Lemoine no encuadran en el tipo contravencional de maltrato. “La invocación de la libertad de expresión no sustituye la fundamentación específica que requiere semejante conclusión”, indica.

Por último, Gil Domínguez pidió que se mantenga la exhortación dispuesta en julio pasado a Lemoine de abstenerse de hacer cualquier manifestación pública, directa o indirecta, sobre Moche y de aludir a su condición de persona dentro del espectro autista.

Al recibir la apelación, el juez aclaró que la exhortación no fue dispuesta por el juzgado sino por el Ministerio Público Fiscal, y que, “de estimarlo pertinente”, la querella deberá canalizar su petición ante la Fiscalía n° 39.

El fiscal Biglino no apeló la sentencia de Ariza Clerici, a pesar de que en la audiencia había considerado que las expresiones de Lemoine, “lejos de constituir únicamente un ejercicio de la libertad de expresión, podían haber tenido como finalidad acallar una voz crítica, afectando precisamente la posibilidad de expresión del adolescente y de su madre”.

Fuentes judiciales vincularon la decisión de no apelar con la creciente influencia del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, en los casos vinculados con el Gobierno.

LA NACION intentó contactar a Lemoine, pero al cierre de esta nota no obtuvo respuesta.