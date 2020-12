El proyecto de Máximo Kirchner, con media sanción en Diputados, generó controversias al prohibir el cambio en el uso de los suelos en donde se registró un incendio, sin importar la intencionalidad ni autoría del fuego Fuente: Archivo

La media sanción de la ley del fuego quedó en un segundo plano en el debate público ante la aprobación del impuesto a las grandes fortunas en la Cámara baja. El proyecto, que podría convertirse hoy en ley en el Senado, restringe de 30 a 60 años el cambio de uso de aquellas propiedades que hayan sido afectadas por incendios, sean intencionales o no. Fuertemente cuestionada por los legisladores de la oposición y las entidades agropecuarias e inmobiliarias, no hay un veredicto único entre los juristas.

"Han buscado un medio que no es proporcional al fin, que es la protección del campo contra posibles incendios. Es una restricción del derecho de propiedad, no razonable", sostuvo el abogado constitucionalista Daniel Sabsay, en diálogo con LA NACION.

Según el especialista, el proyecto "presume que aquel que ha sufrido un incendio, lo ha provocado", y, en ese sentido, "viola el principio de inocencia" del propietario de la tierra. "Es irracional, desproporcionado e inconstitucional", afirmó.

El constitucionalista advirtió también que, si se aprueba la ley, "quedará en manos de los propietarios interponer una acción por inconstitucionalidad" y "ya se sabe" cómo funciona la Justicia, dijo. "Pareciera un castigo escondido contra los propietarios de campos", concluyó.

En cambio, para el constitucionalista Andrés Gil Domínguez -miembro del Consejo Consultivo creado por el presidente Alberto Fernández para analizar y proponer cambios en el Poder Judicial-, no existe un "problema constitucional" con el proyecto, en tanto permite al propietario disponer de su tierra. "Lo que no permite es el cambio de uso, y eso es tutela del ambiente. No veo el problema constitucional", indicó, en diálogo con LA NACION.

"Si sos propietario y el Estado te impide disponer de tu propiedad, sin que, por ejemplo, exista una expropiación, entonces sí sería inconstitucional", explicó Gil Domínguez.

En la otra vereda se ubicó el profesor de Derecho Constitucional Félix V. Lonigro: dijo que la iniciativa viola el artículo 14 de la Constitución, que otorgan derecho a usar y disponer de la propiedad, y el 17, que definen la propiedad como inviolable. "Prácticamente se trata de una cuasi confiscación: si bien no te quitan la propiedad, impiden la posibilidad de disponer de ella", señaló.

"Si hubiera intencionalidad en la comisión de un delito por un incendio, se aplica una acción de indisponibilidad. Estamos cruzando Derecho Penal y Civil, y esto no es posible. A quien comete un delito se le debe aplicar penas del Código Penal", explicó, en diálogo con Cadena 3.

Además, sostuvo que en caso que la Justicia no pueda demostrar el hecho doloso en el incendio, también se trata de una acción inconstitucional porque no puede hacer uso de la propiedad privada. "Considerar una presunción de intencionalidad (de cometer el incendio) es una arbitrariedad", dijo.

Para el campo, el texto es un "mamarracho"

"Suena a una venganza, ya que limitar o restringir a alguien su derecho de propiedad por hasta 60 años es una medida extrema, especialmente cuando ni siquiera se probó la intencionalidad o la culpa", manifestó, días atrás, Daniel Pelegrina, el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA).

En la misma línea, la Mesa de Enlace de Entre Ríos catalogó el proyecto como un "mamarracho" y, en un comunicado, los referentes del campo indicaron: "Considerar de antemano que existe una presunción de intencionalidad (de cometer el incendio) es arbitrario y condena a quien sufrió un accidente en su campo, sin tener derecho alguno a la defensa. De este modo, el damnificado sufre el daño del fuego y la sanción del Estado por varias décadas".

El proyecto, que modifica la ley 26.815 de manejo del fuego, propone incorporar un artículo que establece que "en caso de incendios, sean estos provocados o accidentales, que quemen vegetación viva o muerta, en zonas agrícolas, praderas, pastizales, matorrales y en áreas donde las estructuras edilicias se entremezclan con la vegetación fuera del ambiente estrictamente urbano o estructural" se prohíbe, por el término de 30 años, "la realización de emprendimientos inmobiliarios; cualquier actividad agrícola que sea distinta al uso y destino que la superficie tuviera como habitual en el momento del incendio y la modificación de uso de una superficie con el fin de desarrollar prácticas de agricultura intensiva, excepto en los casos que dichas prácticas antecedan al evento".

Las prohibiciones se extienden a 60 años, en el caso de bosques nativos o implantados, áreas naturales protegidas y humedales "a fin de garantizar las condiciones para la restauración de las superficies incendiadas".

La oposición criticó el proyecto

En la sesión del martes pasado en la Cámara baja, los legisladores de la oposición votaron en contra del proyecto de ley impulsado por Máximo Kirchner y fueron críticos respecto de la modificación del texto. "Esta ley no crea más protección ambiental; la Argentina ya tiene una normativa que protege. Exagera en la intencionalidad, genera culpables de manera caprichosa y criminaliza al propietario de la tierra impidiéndole el libre uso de la propiedad. Además, imposibilita planes de desarrollo urbanos sustentables. Legisla sobre cenizas y crea culpables", manifestó Maximiliano Ferraro, jefe del bloque de la Coalición Cívica.

"Compartimos la intención de la ley, pero equivocan la herramienta. Hay un desfasaje entre lo que dicen y lo que están poniendo en votación. Hay un doble estándar en el oficialismo, que convive con provincias donde se baten récords de desmonte en pandemia. Formosa, Chaco, Santiago del Estero y Salta reúnen el 80 % de la deforestación en la Argentina. ¿Qué hicieron para pedirle a sus gobernadores para que paren ese ecocidio?", cuestionó la diputada radical Brenda Austin.

Por último, la referente del Movimiento Popular Neuquino, Alma Sapag, sostuvo que el proyecto "cercena derechos adquiridos de privados, avanza sobre principios de autonomía de los municipios y no tiene en cuenta la tasa de recuperación del ambiente dañado" porque "no es la misma la recuperación de un pastizal, de un bosque o de un monte".

