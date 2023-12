escuchar

10.02 | Milei salió a saludar desde el balcón de la Casa Rosada

Tras mantener una reunión de Gabinete, el presidente Javier Milei salió esta mañana al balcón de la Casa Rosada para saludar a los pocos transeúntes que circulaban por la zona de Plaza de Mayo. Junto a él había gran parte de sus funcionarios, como la ministra de Seguridad Patricia Bullrich.

9.56 | En Unión por la Patria confían en obtener la mayoría para rechazar el DNU y tratar la ley “ómnibus”

“Siento que sí”, respondió, de manera tajante, el diputado nacional Eduardo Valdés cuando le consultaron, durante una entrevista radial, si cree que en ambas cámaras del Congreso podrán obtener la mayoría para rechazar el DNU.

“La UCR se manifestó públicamente de que no va a votar; siento que otro bloque bastante importante, que está presidiendo Pichetto [Miguel Ángel], tampoco está de acuerdo en aprobar así el DNU. Si sumamos eso más los 101 de Unión por la Patria ahí están los votos”, dijo Valdés en diálogo con FM La Patriada.

9.38 | Para Katopodis, el gobierno de Milei se tomará atribuciones para “romper a Argentina”

El ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires, Gabriel Katopodis, también cuestionó al megaproyecto de ley presentado ante el Congreso por el Gobierno nacional al considerar que con esta iniciativa el presidente Javier Milei busca “tener potestades que no le corresponden para tomar decisiones que van a romper a Argentina”.

”Claramente, en el Gobierno hay una idea de democracia y de país que no es lo que la gente votó. Esto no es lo que necesitaba Argentina. El país tenía dificultades, un montón, pero no era este el camino para resolver esos problemas”, sostuvo el ministro bonaerense en declaraciones a FM La Patriada.

9.23 | “Hay que estar dispuestos a renunciar a cualquier tipo de protagonismo”, enfatizó el diputado Germán Martínez

Germán Martínez, diputado nacional y presidente del bloque de Unión por la Patria, recalcó que es necesario “estar dispuestos a renunciar a cualquier tipo de protagonismo para conformar esa mayoría transversal que necesitamos” en pos de buscar el rechazo del DNU.

“Si ves los anuncios de Caputo [Luis, el ministro de Economía], el megadnu, el intento de gobernar por decreto y ves un proyecto de ley como este me parece que la gravedad de la situación amerita que todas las fuerzas políticas que en serio queremos otro camino podamos deponer cualquier actitud de protagonismo”, resaltó el edil en diálogo con Futurock.

“Se decía que había que dejar la grieta, pero estamos avanzando hacia una polarización política nunca vista en la Argentina. Se decía que había que construir política de Estado, pero Milei propone que la historia empiece con él, se cree Alberdi; se decía que había que cambiar lo que estaba mal y dejar lo que está bien, pero Milei se está llevando puesto todo”, apuntó Martínez, y dijo que las medidas propuestas son de “una enorme gravedad”.

El edil indicó que desde Unión por la Patria “vamos a articular todos los dispositivos que tenemos en diálogo con los movimientos obreros, con los intendentes, los bloques parlamentarios, para frenar y rechazar el DNU y darle un tratamiento razonable, con una clara mirada opositora, al proyecto de ley enviado ayer”. “No alcanza con nosotros. Necesitamos tener mucho diálogo con otras fuerzas políticas”, agregó.

9.05 | D’Elía desafía a Bullrich y encabeza una manifestación

Este jueves, a partir de las 10 y hasta las 15, la Federación de Tierra, Vivienda y Hábitat (FTV), encabezada por el dirigente piquetero Luis D’Elía, y la Corriente Clasista y Combativa (CCC), liderada por Juan Carlos Alderete, entre otras organizaciones sociales, anunciaron que cortarán la Ruta Nacional N.º 3 en intersección con las vías Casanova - La Matanza.

Se sumarían en apoyo el Movimiento Barrios de Pie, el Frente Barrial de la CTA, el Sindicato de los Canillitas y agrupaciones de jubilados y pensionados de La Matanza.

D’Elía desafía a Bullrich y encabezará esta mañana una manifestación en una ruta en La Matanza

“Estamos ante el remate del Estado, contra el Decreto de Necesidad y Urgencia donde el ajuste lo va a pagar la gente, la clase trabajadora. Hay millones de excluidos con hambre y vulneración de derechos. Haciendo un mal diagnóstico de la economía, con un montón de venenos y calamidades que ya probamos y que nos hicieron mucho daño”, dijo D’Elía. Y agregó: “Buscan privatizar todo, con una propuesta de enfriamiento del consumo popular”.

7.16 | La CGT analizará un plan de lucha contra el DNU

Tras la movilización de ayer, el Comité Central Confederal (CCC) de la CGT se reunirá para analizar la instrumentación de un plan gradual de lucha gremial en rechazo al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) de desregulación económica enviado por el Gobierno al Congreso.

El encuentro comenzará a las 12 en la sede sindical de Azopardo al 800, en el centro porteño. Los voceros gremiales señalaron que “la idea de la mayoría de los dirigentes y organizaciones es aprobar la instrumentación de un plan de lucha gradual”, y descartarían, al menos por el momento, la convocatoria a una huelga general nacional.

La central obrera ya mantuvo encuentros con los diputados nacionales del peronismo la semana anterior y con el bloque de senadores, aunque los voceros gremiales adelantaron que “la CGT también operará con otros bloques políticos”.

Marcha de la CGT, ayer frente a Tribunales Rodrigo Abd - AP

