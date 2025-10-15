La Libertad Avanza apeló y pidió ante la Cámara Nacional Electoral reimprimir 40.000 afiches con la cara de Santilli
Tras la negativa de la Junta Electoral, el partido de Milei interpuso un recurso en el tribunal de alzada; se trata de las gigantografías que se exhibirán en los centros de votación
- 3 minutos de lectura'
LA PLATA.- La Libertad Avanza (LLA) solicitó a la Cámara Nacional Electoral que revoque la negativa a rehacer 40.000 afiches gigantes a fin de cambiar la imagen de Diego Santilli por la de José Luis Espert.
La Junta Electoral Nacional de la provincia de Buenos Aires había rechazado anoche ese pedido del oficialismo por resultar “extemporáneo, materialmente imposible y jurídicamente improcedente”.
El partido que lleva a Santilli como primer candidato a diputado nacional, en reemplazo de José Luis Espert, argumentó: “No está en juego la conveniencia política de una alianza, sino el derecho del elector de votar informad, no ya con un instrumento electoral -Boleta Única Papel- que refleje su decisión de la forma más pura y real, lo cual ha sido denegado a esta alianza, sino cuanto menos con la presencia en el ámbito de votación del material ilustrativo e informativo con la verdadera oferta electoral”.
Fundamentó el pedido en un informe del Ministerio del Interior en el que se dejó constancia que se podrían reimprimir los carteles en 48 horas, por unos $7.046.800.
La Junta Electoral Nacional que tomó la decisión está integrada por el juez Alejo Ramos Padilla; por el presidente de la Cámara Federal, Jorge Di Lorenzo, y por la presidenta de la Corte bonaerense, Hilda Kogan.
El rechazo de la Junta Electoral fue por motivos procesales, vinculados a apelaciones de la oposición.
“Abriría la posibilidad de reclamos sucesivos y generaría incertidumbre sobre actos ya concluidos, afectando la confianza pública en el desarrollo del proceso electoral”, argumentó la Junta Electoral Nacional al denegar el pedido. “Resulta fundamental evitar cualquier pronunciamiento que pueda poner en riesgo el normal desarrollo de las elecciones del próximo 26 de octubre”, concluyó.
En cambio, La Libertad Avanza insistió ante la Cámara Nacional electoral: “Corresponde revocar la decisión apelada, ordenar el inmediato despacho de las cuestiones pendientes con fijación de plazos perentorios (...) y ejercer control de convencionalidad para asegurar el pleno goce del sufragio activo y pasivo reconocido por la Constitución y la Convención Americana]”.
Los 40.000 afiches en disputa son una suerte de gigantografía del modelo de la Boleta Única Papel, con el nombre de los cinco primeros candidatos de cada partido. Los carteles gigantes tienen impreso el detalle de todos los candidatos titulares y suplentes de cada agrupación.
Según La Libertad Avanza, tras la negativa de la Cámara Nacional Electoral de reimprimir unos 14 millones de boletas con la cara de Espert, los afiches constituyen “el único elemento disponible para que el elector tome contacto con la oferta electoral real antes de la emisión del sufragio”.
En estas circunstancias, insistió La Libertad Avanza, que “la reimpresión no solo es jurídicamente viable, sino que es absolutamente indispensable”.
