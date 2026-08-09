La Libertad Avanza busca una coalición amplia para disputar la gobernación bonaerense en 2027

Con miras a la elección a gobernador bonaerense de 2027, que definirá al sucesor de Axel Kicillof, La Libertad Avanza (LLA) busca armar la alianza más amplia posible junto a Pro, la Unión Cívica Radical (UCR), partidos vecinalistas e intendentes afines.

En este caso, no los une el amor sino el espanto. Es que estos espacios corren con la desventaja de constituir la oposición a un peronismo que esperan que compita unificado en su bastión, y las reglas electorales del distrito –según las que gana quien saca más votos en una sola vuelta– los obligan a sumar la mayor cantidad de voluntades posibles.

Pro comparte esa vocación de ampliar la alianza, aunque anticipa que el núcleo de la coalición será Pro-LLA, como ocurrió en las legislativas de 2025.

En aquella oportunidad, intendentes del macrismo como Pablo Petrecca (Junín), hoy senador bonaerense, se resistieron a sumarse a los libertarios y armaron, junto al radicalismo y peronistas disidentes como Julio Zamora (Tigre), el sello Somos Buenos Aires, que tuvo un resultado magro.

Hoy la UCR se muestra como el sector más reacio a participar de una coalición con LLA y Pro. Dicen estar enfocados en la reconstrucción del propio partido, aunque no puede descartarse su eventual adhesión a esta alianza.

En cuanto al nombre propio que podría disputar el sillón de Dardo Rocha en La Plata, aparecen dos aspirantes: el diputado nacional Sebastián Pareja, presidente del partido en la Provincia y hombre de confianza de Karina Milei en el territorio; y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, quien además de haberse ganado la confianza de la secretaria general de la Presidencia, cuenta con el antecedente de haber triunfado, como cabeza de lista de diputados nacionales, en las legislativas bonaerenses de 2021 y 2025, y de haber sido precandidato a gobernador en 2023.

Sebastián Pareja y Diego Santilli, los dos principales dirigentes que aspiran a ser candidatos a gobernador de la provincia de Buenos Aires en 2027 X @SPareja_

La sociedad LLA-Pro

A pesar de las diferencias ocasionales en el Congreso, los roces porteños y las críticas de Mauricio Macri y dirigentes amarillos al Gobierno, LLA y Pro construyeron en la Provincia un vínculo que ambos espacios entienden necesario para 2027, según reconstruyó LA NACION de fuentes partidarias.

Desde el equipo de Pareja aseguraron que el líder de LLA bonaerense aspira a conseguir “la alianza más amplia que se pueda”. “Busca que se una toda la oposición a Kicillof”, explicó la fuente consultada.

Sin embargo, introdujo un matiz: las fuerzas que se sumen al armado deben “entender que el proyecto político de Javier Milei es el adecuado para sacar adelante la Argentina”, ya que “lo más importante es la reelección del Presidente”.

El presidente Javier Milei y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, ya activaron el operativo reelección

Sostuvo que “LLA es la fuerza con el mayor caudal de votos en la Provincia” y que el resto “se sumará” a su espacio. “Queremos que el candidato sea violeta”, agregó. Ubican ahí a Santilli –pese a que sigue formando parte de Pro, aunque sea solo oficialmente–, pero no bajan a Pareja de la carrera. “No veo otros nombres”, dijo su entorno.

Cerca de Santilli también confirmaron que “el Colo tiene la idea de armar el frente más amplio posible con la conducción de LLA y sumando a Pro, el radicalismo y los partidos vecinales de intendentes”, porque se trata de “una elección a matar o morir, sin balotaje”.

Su armador territorial es el diputado bonaerense Agustín Forchieri (Pro). “Hay diálogo con Pareja; con Pro; con la UCR, con el sector de Maximiliano Abad [diputado nacional]; y con intendentes radicales”.

Una persona cercana al jefe de Gabinete afirmó que Santilli está “entusiasmado con la posibilidad de competir” y que los hermanos Milei lo ven como el “candidato natural”.

Cristian Ritondo, jefe del bloque Pro en Diputados y presidente del partido en la Provincia, apoya la candidatura de Santilli, a quien considera un amigo. En sintonía con LLA, impulsa una coalición amplia entre todos los espacios opositores al gobierno de Kicillof.

Cristian Ritondo impulsa una alianza con LLA en la Provincia, junto a la candidatura de Diego Santilli Hernan Zenteno - La Nacion

Tanto LLA como Pro dan por hecho que competirán juntos en 2027, aunque las definiciones sobre armados y candidaturas municipales quedarán para más adelante.

Desde el macrismo, sin embargo, advirtieron sobre las dificultades de sumar a la UCR que, pese a acompañar al oficialismo en el Congreso, en ocasiones marca diferencias importantes.

“La alianza va a ser fuertemente Pro-LLA y después aliados, como intendentes”, resumió un dirigente clave de Pro en la Provincia.

Petrecca, que el año pasado rechazó una alianza Pro-LLA, ahora alienta una coalición amplia: “No alcanza solo con Pro ni LLA, ni con los dos. Hay que sumar radicales, vecinalismos y algún peronismo [como los intendentes Guillermo Britos (Chivilcoy), Gilberto Alegre (General Villegas) y Zamora (Tigre)]. Hay que hacer un Juntos por el Cambio ampliado, es decir, agregarle LLA y otros sectores”, dijo a LA NACION.

Aseguró que tiene diálogo con libertarios y con intendentes radicales del interior, como Maximiliano Suescun (Rauch). Además, reconoció que Santilli es un “buen candidato”, aunque afirmó que el candidato a gobernador se definirá más adelante. “Estoy trabajando para lograr la unidad”, cerró.

Radicalismo

Los dos sectores del radicalismo bonaerense –uno alineado con la conducción nacional de Leonel Chiarella y el gobernador santafesino Maximiliano Pullaro, y otro con Abad– dicen estar concentrados en la reconstrucción partidaria y en la unidad interna.

En rigor, la UCR de la Provincia se reunió este sábado en La Plata para renovar las autoridades partidarias y emitió un mensaje de “unidad” con el objetivo de “fortalecer el radicalismo” y “ofrecer una alternativa a la sociedad bonaerense”.

El radicalismo bonaerense renovó las autoridades partidarias este sábado en La Plata UCR

Recién ahora, pasado el encuentro, empezarán a discutir su estrategia de alianzas para 2027, reconoció una de las autoridades de la UCR, en conversación con LA NACION. Dentro del espacio hay miradas encontradas: algunos son críticos del Gobierno, mientras otros prefieren aliarse con LLA.

Durante el acto, el titular de la UCR bonaerense, Emiliano Balbín, sostuvo que el partido solo podrá construir un acuerdo si primero tiene “peso propio”.

Más reticentes aún se mostraron los Passaglia, de San Nicolás, exintegrantes de Juntos por el Cambio. Los hermanos Santiago (intendente) y Manuel (diputado bonaerense) rechazaron el año pasado la alianza Pro-LLA dado que la consideraban un “sometimiento” del macrismo, y compitieron con el sello propio Hechos, que jugó solo en la segunda sección electoral y obtuvo buenos resultados.

Los hermanos Santiago y Manuel Passaglia competirán con su sello Hechos, lejos de LLA y Pro

Manuel Passaglia confirmó a LA NACION que en 2027 competirán por fuera de esa eventual coalición y que buscarán presentar candidatos en los 135 municipios. “Un Passaglia va a ser candidato a gobernador”, agregó un allegado a los hermanos.