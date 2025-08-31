El frente de La Libertad Avanza (LLA), que llevó como candidato a gobernador en Corrientes al parlamentario oficialista Lisandro Almirón, emitió este domingo por la tarde un comunicado en sus redes sociales, tras el cierre de la votación, en la que participó más del 70% del padrón habilitado para hacerlo en toda la provincia, en el que piden “respetar la voluntad ciudadana”.

“Corrientes ya votó. La enorme mayoría de los correntinos asumió el llamado a las urnas con responsabilidad. Es la hora de contar los votos: las autoridades de mesa y los fiscales de las diferentes fuerzas políticas deberán garantizar que se respete la voluntad ciudadana”, comienza diciendo el texto libertario.

La Libertad Avanza denuncia irregularidades en Corrientes y pide respetar la “voluntad popular” @llacorrientes

“A lo largo de la jornada se observaron irregularidades típicas de la vieja política que intentan evitar el inevitable fin de un largo ciclo hegemónico. LLA es la única alternativa verdadera en Corrientes”, prosiguió el comunicado publicado en las redes sociales, que resaltó que en esta alianza para apoyar a Almirón se sumaron grupos que “abrazaron las ideas de la libertad por el liderazgo de Javier Milei”.

Desde la sede de la UCR esperan un triunfo en primera vuelta en el proceso electoral que definirá al sucesor del radical Gustavo Valdés por los próximos cuatro años. El intendente Juan Pablo Valdés, el hermano del gobernador, se transformaría así en el nuevo titular del Ejecutivo provincial.

Sin embargo, Ricardo Colombi y Martín Ascúa pugnan por entrar al balotaje. En el caso del candidato del Gobierno, el libertario Almirón se estaría posicionando en cuarto lugar en la disputa electoral.

A primera hora de este domingo, Almirón envió a la prensa un audio en el que afirmaba que en la ciudad capital “muchas mesas no abrieron” porque la empresa Andreani, encargada de la distribución de las urnas que reemplazó en esa tarea al Correo Argentino, está “capacitando en el momento” a sus empleados.