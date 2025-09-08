¿La Libertad Avanza o Fuerza Patria? Quién sacó más votos en las elecciones Buenos Aires 2025

En el marco de las Elecciones 2025 en la provincia de Buenos Aires y con el 89,99% de las mesas escrutadas, Fuerza Patria se quedó con la mayoría de los votos en cada distrito, según la información oficial de los resultados que se publicaron a partir de las 21.

El oficialismo provincial sacó más votos frente al resto de sus contrincantes, con un porcentaje de 46,98%. La Primera y la Tercera sección electoral fueron decisivas en los resultados de esta contienda, ya que en ambas se contabilizaron 9,3 millones de electores habilitados para votar.

Quién ganó según cada sección electoral

Primera Sección Electoral (elige ocho senadores provinciales):

Fuerza Patria: 47,37%

Alianza LLA: 37,12%

FIT-U: 4,23%

Somos Buenos Aires: 4,14%

Unión y Libertad: 1,22%

Segunda Sección Electoral (se votan 11 diputados provinciales):

Fuerza Patria: 35,42%

Alianza LLA: 29,79%

Hecho: 23,95%

Alianza Potencia: 2,75%

Fit-U: 1,87%

Tercera Sección Electoral (elige 18 diputados provinciales):

Fuerza Patria: 53,88%

Alianza LLA: 28,55%

FIT-U: 5,68%

Nuevos Aires: 3,23%

Somos Buenos Aires: 2,85%

Cuarta Sección Electoral (elige siete senadores provinciales):

Fuerza Patria: 40,32%

Alianza LLA: 30,33%

Somos Buenos Aires: 19,93%

Alianza Potencia: 1,73%

Nuevos Aires: 1,71%

Quinta Sección Electoral (vota cinco senadores provinciales):

Alianza LLA: 41,68%

Fuerza Patria: 37.59%

Somos Buenos Aires: 11,32%

FIT-U: 2,5%

Alianza Potencia: 2,26%

Sexta Sección Electoral (define 11 diputados provinciales):

Alianza LLA: 41,72%

Fuerza Patria: 34,15%

Somos Buenos Aires: 11,39%

Alianza Potencia: 3,52%

FIT-U: 2,32%

Séptima Sección Electoral (elige tres senadores provinciales):

Fuerza Patria: 38,22%

Alianza LLA: 32,83%

Somos Buenos Aires: 15,19%

Alianza Potencia: 4,22%

FIT-U: 2,52%

Octava Sección Electoral (vota seis diputados provinciales):

Fuerza Patria: 43,93%

Alianza LLA: 36,63%

FIT-U: 5,01%

Somos Buenos Aires: 5,31%

Partido Libertario: 2,55%

Qué dijo Milei tras perder las elecciones en la provincia de Buenos Aires

El Presidente habló desde el búnker de La Plata acompañado de su hermana, Karina Milei. “Lo que hay que ser claro es que, sin ninguna duda, en el plano político hoy tuvimos una clara derrota. Y si alguien quiere empezar a reconstruir y salir adelante lo primero que hay que aceptar son los resultados y hoy los resultados no han sido positivos. Hemos tenido un revés electoral y hay que aceptarlo”, remarcó.

“Al mismo tiempo, cuando uno mira estos resultados que están surgiendo, lo que queda claro es que ellos tuvieron un desempeño en línea con lo que suelen tener en las elecciones de tipo ejecutivas. Es decir, ellos han puesto en esta elección todo el aparato peronista que manejan hace 40 años y que lo hacen de manera muy eficiente”, continuó su análisis, y agregó: “Este es un piso con el que vamos a empezar a trabajar de cara a este 26 de octubre que vienen las elecciones nacionales”.

El discurso completo de Javier Milei tras la derrota en PBA

A su vez, el mandatario hizo un mea culpa y aseguró que van a corregir todos sus errores. “Por otra parte, más allá de este resultado electoral, también quiero señalarle a todos los argentinos que el rumbo por el que fuimos elegimos en el año 2023 no se va a modificar, sino que se va a redoblar”.