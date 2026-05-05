Milei compartió mensajes para defender a Adorni por las revelaciones sobre los refacciones en la casa del country

El presidente Javier Milei reposteó una serie de mensajes en la red social X en defensa del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, luego de las revelaciones del contratista que declaró ante la Justicia que el jefe de Gabinete le pagó 245 mil dólares en efectivo por refacciones en su casa del country Indio Cua.

Uno de los primeros posteos que compartió en su perfil acusaba al contratista Matías Tabar —quien testificó sobre las reformas, que incluyeron una cascada que costó 3500 dólares— de haber dado un supuesto “falso testimonio”.

“Me parece que se viene el falso testimonio. 10 años de cárcel tiene quien perjudica con mentiras al investigado en una causa. Veremos”, dice el posteo de María Florencia Arietto que ahora figura también en el perfil de Milei. A su vez, la senadora libertaria había citado a un usuario que acusaba a Tabar de haberse “autoincriminado en el delito de penal tributario de evasión simple”.

Uno de los posteos que compartió Milei. X

A su vez, el jefe de Estado también compartió una publicación en X que ironizaba sobre la polémica de la cascada que se le descubrió a Adorni en su casa del conurbano bonaerense.

“¿A esto llaman cascada? ¿De verdad? Es subir un caño del retorno del filtro y poner una salida finita", decía el posteo.

Milei compartió un posteo burlándose de la cascada. X

Otro de los mensajes que compartió el Presidente fue de la diputada Lilia Lemoine, que también se sumó a la defensa de Adorni. La legisladora libertaria hizo alusión a las de

“Jajaja esa es la famosa ‘cascada’? [Marcela] Pagano y todos los que están en Carnaval son una manga de hijos de puta. Todo lo que les importa es que la gente escuche que ‘tiene una cascada’. Juegan con que la gente nunca va a llegar a ver la foto real... 3 chorritos de agua en la pileta. Hijos de puta”, escribió la diputada de La Libertad Avanza (LLA) en su cuenta de la red social X.

El posteo citaba otra publicación de un usuario que comparaba una fotografía de la supuesta pileta de Adorni con la del exintendente de Lomas de Zamora y exjefe de Gabinete del gobernador bonaerense Axel Kicillof, Martín Insaurralde.

El posteo de Lilia Lemoine X

“Y me chupa un huevo si algún conductor en chupines a esta hora se asusta de que puteamos... ¡HAY QUE ENOJARSE! ¡NOS SIGUEN TOMANDO EL PELO!“, añadió Lemoine.

El contratista Tabar declaró este lunes en la Justicia que el jefe de Gabinete le pagó en efectivo 245.000 dólares por remodelar la casa del country de Exaltación de la Cruz. Así lo confirmaron a LA NACION fuentes judiciales. Las obras consistieron en hacer pisos, paredes, una pileta y una cascada en el jardín, según precisaron las mismas fuentes.

Tabar declaró ante el fiscal federal Gerardo Pollicita, quien investiga a Adorni por supuesto enriquecimiento ilícito. El funcionario de Javier Milei pagó supuestamente 120.000 dólares por la vivienda, que tiene una superficie total de 400 metros cuadrados.

La contratación se habría acordado el 14 de septiembre de 2024, fecha en la que Tabar recordó por coincidir con una fiesta de su pueblo. Dijo que hubo intención de firmar un presupuesto, aunque finalmente no se habría hecho.

Matías Tabar, cuando se retiró de Comodro Py luego de declarar Nicolás Suárez

Denuncia de Pagano

Lemoine —quien tiene una interna personal con Pagano desde hace tiempo— mencionó a la diputada del bloque Coherencia luego de que esta pidiera que sea detenido por la Justicia por supuestos “aprietes” a Tabar en la causa por presunto enriquecimiento ilícito.

“Acabo de solicitar la detención de Manuel Adorni por apretar a un testigo a través de WhatsApp y ofrecerle beneficios a cambio de tergiversar su declaración. Esto es un claro entorpecimiento de la investigación y debe aplicarse la doctrina Irurzun“, denunció en su cuenta de la red social X.

El principio que citó la diputada es un criterio jurisprudencial establecido en 2017 por el camarista federal argentino Martín Irurzun, que establece que la prisión preventiva puede dictarse contra exfuncionarios o funcionarios públicos si sus vínculos políticos y administrativos pueden entorpecer una investigación judicial, independientemente de la falta de sentencia firme.

Según Pagano, el funcionario mileísta le habría “ofrecido ayuda y/o el contado de su ‘equipo’”, además de, posteriormente, borrar los mensajes que intercambió con el contratista.